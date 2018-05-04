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04 Mayıs 2018 12:46

35. Bahar Şenlikleri Voleybol Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu

Anadolu Üniversitesi 35.

35. Bahar Şenlikleri Voleybol Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu

04 Mayıs 2018 12:46

Geleneksel Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Voleybol Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu.


Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen final maçlarında kadınlarda Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, erkeklerde ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) şampiyon oldu. Voleybol Kadınlarda üçüncülük maçında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Mühendislik Fakültesi karşı karşıya geldi. İİBF rakibini zorlanmadan 25-17, 25-23 ve 25-17’lik skorlarla geçmeyi başardı. Kadınlar final maçında ise Edebiyat Fakültesi ile karşılaşan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 25-18, 25-22 ve 25-18’lik setlerle şampiyonluğa ulaştı. Düzenlenen kupa töreninde takımlar kupalarını Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan İznik ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Halaç’tan aldı.


Voleybol erkekler üçüncülük maçı ise Mühendislik Fakültesi ile İİBF arasında oynanan çekişmeye şahit oldu. İİBF, 25-16 ve 25-20 kaybettiği ilk iki setten sonra geriden gelerek 25-20, 25-17 ve 15-8’lik sonuçlarla sahadan 3-2 galip ayrılarak üçüncülük kupasını kazandı. Final maçında ise AÖF rahat bir şekilde Eğitim Fakültesi’ni 25-12, 25-23 ve 25-18’lik setlerle yenerek şampiyon oldu. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Kaya ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Celal Avni Öztürk, erkekler final maçı sonrası kupalarını takımlara teslim etti.




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