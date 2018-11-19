36 yıldır kopladılar

Eskişehir Ticaret Lisesi 1982 yılı mezunu arkadaşlar; “Geleneksel Buluşma Kahvaltısı'nda, Eskişehir Öğretmenevi'nde bir araya geldiler ve eşleri ve çocukları ile birlikte buluştular.Mezunlar; toplantılarına her yıl olduğu gibi öğretmenlerini de davet ettiler. Eskişehir dışında yaşayan mezunlarında; Eskişehir'de katıldığı kahvaltı, coşkulu ve duygulu geçti. Lise yıllarının anıldığı, hatıraların yâd edildiği kahvaltı, geleneksel yoklama ile başladı. Soğuk Eskişehir gününde; hoş sohbetlerin ısıttığı ortamdaki kahvaltının ardından, kahvelerin içildiği buluşmada, eski günler anıldı ve hatıralar yâd edildi. Geleneksel Buluşma Kahvaltı'sı; toplu fotoğraf çekiminin sonrasında, önümüzdeki yıl buluşma sözü ile sona erdi.