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36 yıldır kopladılar

Eskişehir Ticaret Lisesi 6-B sınıfından 36 yıl önce mezun olan 30 arkadaş, yine bir araya gelerek birbirlerinden kopmadıklarını göstererek örnek davranış sergilediler.


Eskişehir Ticaret Lisesi 1982 yılı mezunu arkadaşlar; “Geleneksel Buluşma Kahvaltısı'nda, Eskişehir Öğretmenevi'nde bir araya geldiler ve eşleri ve çocukları ile birlikte buluştular.Mezunlar; toplantılarına her yıl olduğu gibi öğretmenlerini de davet ettiler. Eskişehir dışında yaşayan mezunlarında; Eskişehir'de katıldığı kahvaltı, coşkulu ve duygulu geçti. Lise yıllarının anıldığı, hatıraların yâd edildiği kahvaltı, geleneksel yoklama ile başladı. Soğuk Eskişehir gününde; hoş sohbetlerin ısıttığı ortamdaki kahvaltının ardından, kahvelerin içildiği buluşmada, eski günler anıldı ve hatıralar yâd edildi. Geleneksel Buluşma Kahvaltı'sı; toplu fotoğraf çekiminin sonrasında, önümüzdeki yıl buluşma sözü ile sona erdi.

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