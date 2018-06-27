Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda başladı.

Kongrenin açılışında; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu, Kongre Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refail Kasımbeyli ve Türkiye Yöneylem Araştırması Derneği Başkanı Prof. Dr. Selim Aktürk’ün yanı sıra pek çok öğretim elemanı ve katılımcı yer aldı.

"Anadolu Üniversitesi her yıl 2000’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyor"

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesinin her yıl binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, “Anadolu Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Dört gün boyunca verimli bir kongrenin olacağından kuşkum yok. Anadolu Üniversitesi her yıl 2000’den fazla bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinliğe ev sahipliği yapan bir üniversite. Kampüslerimizde bu anlamda birçok faaliyet var” şeklinde konuştu.

Kongrenin köklü bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Rektör Gündoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Böyle bir kongrenin 38’incisinin yapılıyor olması gerçekten önemli. Türkiye’de maalesef sürdürülebilirlik konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığımız bu dönemde bir kongrenin 38 yıldır aralıksız sürdürülüyor olması gerçekten takdire şayan. Bundan dolayı özellikle derneğimizi kutlamak istiyorum. Üniversitemizin tercih edilmesi ile ilgili ise ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Elimizden geldiğince bu dört günlük süre içerisinde sizleri misafir etmeye çalışacağız. Bu kongrenin akademisyenlerimize, uygulayıcılara, öğrencilerimize yeni ufuklar açmasını diliyorum.”

“400 katılımcı, 8 konuşmacı, 8 paralel oturum ve 315 sözlü sunum ile alanındaki en önemli platform”

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu ise kongre ile ilgili olarak şunları dile getirdi:

“Ana teması ‘YAEM ve 4. Endüstri Devrimi’ olan bu kongre; yaklaşık 400 katılımcı, 8 konuşmacı, 8 paralel oturum, 315 sözlü sunum ile birlikte alanındaki en önemli platform olma özelliğini taşımakta ve 1979’dan sonra ikinci kez Eskişehir’de gerçekleşmektedir. Tema kapsamında yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği alanında çalışan öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve uygulayıcıların değerli çalışmalarını paylaşacakları; teknolojideki gelişmeleri, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tartışacakları; ayrıca Eskişehir’in kültürel mirası ile turizm alanında da tanıtılacağı bu organizasyonun, tüm katılımcılara yeni ufuklar açmasını, iz bırakmasını ve verimli geçmesini bekliyorum.”

"Bu kongreler eğitim alma mektebidir"

Kongre Başkanı Prof. Dr. Refail Kasımbeyli, gerçekleştirilen kongrelerin önemine yönelik konuşarak, “Bu kongreler eğitim alma mektebidir. Çünkü burada konusunda uzman insanlar, akademisyenler ve sanayi mensuplarımız en güncel bulgularını cömertçe bizlerle paylaşıyorlar. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinin yanı sıra ülkemiz de bu tür kongreleri yoğun bir şekilde desteklemektedir. Kongrenin düzenlenmesinde bize en başından itibaren desteğini veren üniversitemize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

"Buradaki hedef çok basit, bilimin sınırlarını ileriye götürmeye çalışıyoruz"

Türkiye Yöneylem Araştırması Derneği Başkanı Prof. Dr. Selim Aktürk ise, “Yaklaşık 43 yıllık geçmişi olan bir kongre açısından 38’incisinin düzenlenmesi çok önemli. Bu kongre kapsamında bilim insanlarımız, lisansüstü öğrencilerimiz ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geliyorlar. Hedefimiz teknolojik değişimleri paylaşmak ve araştırma konularımızı tartışmaya açmak. Böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Anadolu Üniversitesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aktürk, kongrenin hedeflerine de değinerek, “Hedefimiz, bilimin sınırlarını ileriye götürmek. Teknolojik değişimleri hem üniversiteler hem iş dünyası ile birlikte geliştirmeye çalışıyoruz. Zaten endüstri mühendisliği dendiğinde akla gelen en önemli kavramlardan biri verimlilik. Dolayısıyla verimliliğin içinde süreçlerin iyileştirilmesi var. Bu bağlamda kongre çok önemli bir yer tutuyor.” dedi.

Kongre açılış konuşmalarının ardından Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanlarından Prof. Dr. İmdat Kara’nın “Eskişehir ve Çevresinde Yöneylem Araştırması-Endüstri Mühendisliğinin Gelişimi” ve Siemens yetkilisi Derya İrem’in “Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0” konulu sunumları ile devam etti.

Açılış töreni, sunumların ardından verilen kokteyl ve piyano dinletisi ile son buldu.

Kongre, 29 Haziran’a kadar Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde devam edecek. Bu yıl "YAEM ve 4. Endüstri Devrimi" şeklinde belirlenen kongre teması kapsamında 400 katılımcı ile 8 konuşmacı, 8 paralel oturum ve 315 sözlü sunum aracılığıyla içerik paylaşılacak.