4. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali 5 günü geride bıraktı

günü geride bıraktı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından “The Voice of The Wood- Ahşabın Sesi” sloganı ile düzenlenen 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde sanatçılar çalışmalarına devam ediyor. Eserlerin gün yüzüne çıkmaya başladığı 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çalışmaları merakla izleyen vatandaşlar, sanatçılardan eserlerin yapılışı ile ilgili bilgi aldı. Festival alanında bulunan hediyelik eşyaların satıldığı, ahşap ustalarının çalışmalar yaptığı stantları da gezen vatandaşlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmiyor. 2’si yabancı 10’u yerli olmak üzere toplam 12 sanatçı ve bilim insanının katıldığı 4. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde, daha önce yapılacağı bildirilen müzik dinletileri, tiyatro, halk oyunları ve dans gösterileri kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Sanatçılar Hamamyolu’nu çok beğendi

Çalışmalarına bir süre ara veren sanatçılar, Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi" ile yeni çehresine kavuşan Hamamyolu Caddesi’ni gezdi. Sanat Köprüsü’nü gezen sanatçılar, köprüde yer alan ahşap ve cam eserleri inceledi. Hamamyolu Caddesi’ni ve Sanat Köprüsü’nü çok beğenen sanatçılar, sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Dev korodan kardeşlik konseri

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde açılan müzik atölyelerindeki eğitimci ve atölye katılımcılarının oluşturduğu bin kişilik koro, cumartesi günü 20.30’da festival alanında Kardeşlik Konseri verecek.

Ayrıca, 1 hafta sürecek olan 4. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 13 Mayıs 2018 Pazar Günü saat 16.00’da Ahşap Eserler Galerisi’nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.