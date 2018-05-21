“40 Hadis Ezberleme ve En Güzel Sunma Yarışması”

sini yoğun katılımla bu yıl da gerçekleştirdi.

Müdür yardımcısı Alaaddin Biçici’nin sunumuyla yapılan programın açılışında konuşan Okul Müdürü Hasan Kaymakçı, Kudüs’te terörist katillerce gerçekleştirilen menfur saldırı üzerine ülkemizde ilan edilen 3 günlük yas’a değinerek, şehid olanlara rahmet dileyerek Mescid-i Aksâ’nın özgürlüğüne kavuşması niyazını ifade etti. Kaymakçı, daha sonra konuşmasına, “Maneviyat bahçemize dadanan sırtlanlar, yağmacılar Kur’an ve Sünnet’i ayırma çalışma ve çabaları, sünnet-i seniyyeyi ve hatta Kelamullah’ı sorgulama ve ifsat faaliyetlerine inat, Kur’an ve Sünnet’e sımsıkı sarılarak Sırat-ı Müstakim ’den ayrılmayacağız. Bu yarışma, bu çabanın bir göstergesidir biiznillah” dedi.

Okul bünyesinde geçen sene faaliyete başlayan anasınıfın gösterisiyle başlayan programda, her yine heyecan fırtınaları esti. Yarışma arasında ve sonunda yine okul bünyesinde faaliyetine bu sene başlayan ortaokul 5. sınıf ve anasınıfı öğrencilerinin sunumları yer aldı.

Kâbe’ye kavuşma arzusundaki öğrenciler ve aileleri yarışmanın sonuna kadar heyecanlarını saklayamadılar. Yarışma sonucu ilan edilirken öğrencilerimizin gözyaşları salondakileri de duygulandırdı. Birinciliği Fatmanur Ergün, ikinciliği Başak Tepe alırken, üçüncülüğü Bilge Gezer ve Sude Özkaya paylaştılar. Emine Kılıçarslan, Rahme Sami Rahman, Havva Güven ve Feride Kartal da dördüncü olarak salondan ayrıldılar.

Okul yetkilileri, Fatmanur Ergun’un 14 günlük Umre ödülü dolayısı ile İkra Turizm firmasına, diğer öğrenciler birer altın hediye eden Günyüzü Kuyumculuk firmasını da teşekkür ettiler.