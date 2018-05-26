Düzenlenen yarışmada yerli ve yabancı ırklara mensup onlarca köpeğin sahipleri, köpeklerinin birinci olabilmesi için kıyasıya yarıştı. Festivalde yerli ırklar yarışına katılan; Kangal, Akbaş, Malaklı cinsi gibi çoban köpekleri, büyük cüsseleri ile hem ilgi gördü, hem de 2 metreye varan boyları ile ’maşallah’ dedirtti.

Etkinliğe katılımın oldukça yüksek olduğu belirten Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, etkinliğin her sene yapıldığını ifade etti. Etkinliğe 42 farklı ırktan 180 köpeğin katıldığını söyleyen Özkanal, Dünya Köpek Federasyonu’nun belirlediği standartlara göre önce ırk bazında daha sonra grup bazında ve en sonunda da 10 grubun birinci, ikinci ve üçüncüsünün seçileceğini vurguladı. Köpeklerin insanlar ile iç içe yaşamasının önemli olduğunu söyleyen Özkanal, ülkemizde de köpeklere karşı olumlu bir bilinç oluştuğunu ekledi. Özkanal, şunları söyledi;

“Ülkemizde bir köpek bilinci oluşmaya başlandı”

“2016 yılından bu yana, köpeklerin daha sağlıklı yaşaması ve insanlarla iç içe sosyal bir şekilde yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizde bir köpek bilinci oluşmaya başlandı. Köpek tecavüzleri, yaralama, dövme, öldürme gibi şeyler son yasaya göre kabahatlerden çıkarılıp suç olarak görülmeye başlandı. Bu bizim için sevindirici bir durum. Eskiden Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılıyordu ve 200 ila 300 lira para cezasıyla hallediliyordu. Şimdilerde hapis cezası getirildi. Cezaların oldukça ağırlaştırılmasında yarar var çünkü köpeklerde bu dünyada birlikte yaşamamız gereken varlıklar. İnsanoğlunun eski dostklarından bir tanesi ve gereken önem verilmeli. Köpek sahiplenmek isteyen bir kişi, mutlaka köpeğin Secere belgesini sormalı. Köpeği verecek olan kişi alacak olan kişiye hem anne ve babasının hem de köpeğin belgelerini vermek zorunda. Secere belgesi KIF tarafından veriliyor ve 3 kuşak görülüyor. Bu şu demek; köpek 3 kuşaktan beri üretiliyor ise sağlık sorunları azdır. Sağlıklıdır ve insanlar ile birlikte yaşamaya hazır bir köpektir. Ülkemizde secere belgesi deyince sağlık karnesi belgesi anlaşılıyor. Kesinlikle aynı belgeler değildir. Mutlaka KIF ve FCI logolarının bulunduğu belgeleri görmeleri gerekiyor.”

"Çocuklarımıza köpek sevgisini aşılamak adına çok güzel bir etkinlik"

Yarışmaya Akbaş ve Kangal köpekleri ile katılan Altuğ Ulucan ise düzenleyenlere teşekkürlerini iletti. Köpekleri çok sevdiğini ve birçok cinsten köpeğe sahip olduğunu belirten Ulucan, “Ümit hocamız sayesinde Eskişehir’de bu etkinlik yapılmaya başlandı. 8 yıldır takip etmeye çalışıyorum ve bu sene de katılımcı olarak köpeklerim ile geldim. Çocuklarımıza köpek sevgisini aşılamak adına çok güzel bir etkinlik. Ortamımızda çok güzel. Üniversitemiz de izin veriyor bu tip etkinliklerimize. Çocuklar, aileler gelen herkes mutlu bir şekilde köpeklerle ilgileniyor. Köpeklerin ırk standartlarını takip ediyorlar. Irkın doğru özelliklerini seçebiliyorlar. Irkların dernekleriyle irtibata geçip daha doğru sahiplenme yapabiliyorlar. bu şekilde çok güzel bir etkinlik oluyor” dedi.

Etkinliğin sonunda dereceye giren köpeklere mama ve kupa verildi.