45 yıldır mahalle ondan soruluyor

Eskişehir'de 45 yıldır muhtarlık yapan Musa Kaya, yeni dönemde makamını devretmeye hazırlanıyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde tam 9 kez halkın muhtar olarak seçtiği Musa Kaya, yerel seçimlerde makamına veda edecek. Sağlık sorunlarını öne süren 45 yıllık muhtar, vatandaşlardan ise yoğun baskı görüyor. Kendisine aday olması için vatandaşların baskı yaptığını açıklayan Kaya, "1972'den beri muhtarlık yapıyorum. Hem Etibank'ta çalıştım hem de muhtarlık yaptım. Hala görevime devam ediyorum. Kırka'ya her türlü hizmeti yaptım. Halk benden çok memnun, hala olmamı istiyorlar, ben olmak istemiyorum. Her seçimde oy farkıyla kazandım, 9. dönem bu. 5 aday da yarıştık karşıma çıkan bütün adayları geçtim. Kırka'da 3 muhtar vardı. Tek muhtara düştü, her sandıktan ben çıktım. Ben sabah 8'de dairemdeyim, 5 olduğunda evime giderim. Vatandaşın işi varsa gece yatağımdan kalkar gelirim, hizmeti veririm. Adam telefonla arıyor; 'Bana ikamet belgesi gönder' diye. TC kimlik numarasını alıyorum, belgeyi çıkartıp evine götürüyorum. Benim bu hizmetimden dolayı vatandaş geliyor, çekilme diyor bana. Ben çekilmek zorunda kaldım. Dizlerim götürmüyor beni. Eve zor gidip geliyorum. Tavsiyem şu; bundan sonra gelecekler halka hizmet etmeyi ihmal etmesin. Kimseyi kapıdan çevirmesin. Bana oy verdi, vermedi kelimesi konuşmasın. Ben bunları yapmadım ve yapmamda. Kimse çıkıp da bana sen bunları demiştin diyemez. Muhtar herkesin muhtarı olur. Ben olmayacağım diyorum. Artık tahammül edemiyorum. Çocuklarım; 'Baba mezara kadar mı gideceksin' dediler. Yeter artık, cami dibimde evden camiye, camiden eve bundan sonra" dedi.