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12 Temmuz 2018 15:29

5. Geleneksel TEI Yaz Spor Okulu tamamlandı

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.

5. Geleneksel TEI Yaz Spor Okulu tamamlandı

12 Temmuz 2018 15:29

Ş. tarafından, TEI çalışanlarının 6-14 yaş grubundaki çocuklarına yönelik düzenlenen TEI Yaz Spor Okulu, bugün yapılan törenle tamamlandı.


Organizasyonda, 3 hafta süreyle, 229 çocuk; basketbol, voleybol, futbol, tenis, paten, binicilik ve drama olmak üzere 7 farklı branşta eğitim aldı.


Törende konuşan TEI İnsan Kaynakları Direktörü Yeliz Çetinkaya, yaz spor okulunun çocuklara sporu sevdirmek ve ilgi duydukları branşta kendilerini geliştirme fırsatı vermek amacıyla düzenlendiğini belirtti. 5.’si düzenlenen TEI Yaz Spor Okulu’nun her sene gelişerek devam ettiğini aktaran Çetinkaya, bu sene eklenen binicilik eğitiminin özellikle ilgi gördüğünü paylaştı ve bu etkinliğin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini müjdeledi.


TEI Üst Yönetimi, spor eğitmenleri, TEI çalışan ve ailelerinin katıldığı törende sertifikalarını alan genç sporcuların coşkusu görülmeye değerdi. Törende ayrıca tüm eğitmenlere plaket takdim edildi.




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