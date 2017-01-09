5 gün sürecek Mera Eğitim Programı başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 gün sürecek “Mera Eğitim” programının açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Vali Azmi Çelik, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Yetiştiriciliği Daire Başkanı Turkay Karaca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt ve kursiyerler katıldı.

Zaman içerisinde çıkan sıkıntıların çözülmesi noktasında, teknik çalışmaların yapılacağı bu tür toplantıların önem arz ettiğini dile getiren Vali Çelik, programın açılış konuşmasını yaparak, “Ülkemizin mera ıslahı ve hayvancılık çalışmalarına katkı sunacak bu toplantıya, ilimizden ve il dışından katılan uzmanlarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Alanında uzman kişilerin katılacağı toplantının 5 gün süreceğinin bildiren Vali Çelik, özellikle ülke olarak hayvancılığı ve hayvancılıktan elde edilen ürünleri dünya standartlarının üzerine çıkarmayı hedeflememiz gerektiğine vurgu yaptı. Hayvancılık denilince meraların göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Vali Çelik, “Hayvancılığın ihtiyacı olan yem bitkilerini karşılamasının önemi haricinde meraların; toprağın korunmasında ve özellikle su miktarı kaynaklarının artmasında son derece önemli rolü olduğu hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan hayvancılığın paralelinde meralarında tespiti, tahdidi ve tahsisi önemlidir” diye konuştu.

Islah edilmiş meradaki dekar başına düşen ot verimi ile ıslah edilmemiş meradaki ot verimi arasında aşağı yukarı dekar başına 10 kat fark olduğunu ifade eden Vali Çelik, “Tespit ettiğimiz meraları ıslah etmediğimiz sürece, sadece tespitle kalırsak gerçek amacına uygun kullanmamış oluruz. Meralar, sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sahiplendiği bir değer değil elbette ki hayvancılıkla uğraşanların ve bütün ülkenin sahiplenmesi gereken bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Yetiştiriciliği Daire Başkanı Karaca da, mera ıslahının önemine değinerek, tarıma katkısı olan arazileri değerlendirdiklerini ve kaliteli kaba yem açığının kapatılması için Bakanlık olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

TUİK verilerine göre ülkemizin 14,6 milyon hektarlık mera alanına sahip olduğunu bildiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Söğüt ise, “1998 yılında başlayan mera çalışmalarımız ile ülkemiz mera varlıklarının tespitinde son aşamaya geldiğimiz görülmektedir. Bu anlamda ilimizde tespit çalışmalarımızın yüzde 80 oranında tamamlandığını ve geri kalan 130 yerleşim yerinde 64 bin dekar alan 2017 yılı mera tespit çalışması programına alındığını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Manisa illerinden “Mera Eğitim” programına katılan 33 uzmanın ilk eğitim programı gerçekleştirildi.