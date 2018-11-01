5. Uluslararası Mobilya Kongresi başladı

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliği ile bu yıl 5'incisi düzenlenen 5. Uluslararası Mobilya Kongresi'nin açılışı Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.

1-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kongrenin açılışına, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürsoy Aslan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

“Hiçbir zaman kendinizi en iyi olarak görmeyin”

Anadolu Üniversitesi adına açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, katılımcıların bu kongrelerde bir araya gelip fikir alışverişinde bulunarak kendilerini geliştirme ve yenileme olanağı bulabildiklerini belirtti. Prof. Dr. Çomaklı konuşmasının devamında "Hiçbir zaman kendinizi en iyi olarak görmeyin. Kendinizi farklı olarak görün ve bu tarz kongreler aracılığıyla sizden farklı düşünen ve sizden farklı olanlarla iletişime geçerek farklılığınızı en iyi nasıl ön plana çıkarabileceğinizi düşünün. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu noktaya önem vermelisiniz. Çünkü en iyi olduğumuzu düşünmek bile tek başına bir frenleme etkisi yapar ancak farklı düşüncelerle etkileşim halinde olursak kendimizi geliştirme fırsatı buluruz” ifadelerini kullandı.

"Disiplinler arası iş birliği önemli"

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürsoy Aslan ise, günümüzde disiplinler arası veya disiplinler üstü bir iş birliğinin sağlanması ve uzmanların bir araya gelmesinin önemine değindi. Aslan ayrıca, mobilya sektörünün yapısı gereği disiplinler arası bir iş birliği gerektirdiğini de dile getirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslan “Katma değeri yüksek ürünler ortaya koymak disiplinler arası çalışma şekliyle mümkün olabilir. Tasarım ve mühendislik iş birliği içinde sürdürülebilirlik, yenilikçi ve gelecekçi bir tema ile ürün ortaya koymak için en çok zorlanılan pazarlama noktasında bu disiplinin de işe katılması son derece önemli” şeklinde konuştu.

"Tasarımcılar hayal güçleri ile herkesin geleceğini tasarlarlar"

Diğer açılış konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk, kongrenin üniversite, sanayi ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesine vesile olduğunun altını çizerek, “Fakülte olarak bizler için hayal gücü her şeydir ve tasarımcılar hayal güçleri ile herkesin geleceğini tasarlarlar” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, tasarım ve teknoloji dünyasının mobilya endüstrisine sağladığı faydalar üzerinde durdu.