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29 Ağustos 2018 11:56

50 küçükbaş hayvan zehirlenerek telef oldu

Eskişehir’in Mihallıççık ilçesinde 50 küçükbaş hayvan zehirlenerek telef oldu.

50 küçükbaş hayvan zehirlenerek telef oldu

29 Ağustos 2018 11:56

Hayvanların sahibi komşusunu suçladı.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karageyikli Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Bayram Gündoğmuş’a ait koyunların kendi tarlasından geçmesini istemeyen bir komşusu, tarlanın kenarına tarım gübresi dökerek hayvanların ölümüne sebep oldu. Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber veren Gündoğmuş, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve ölen koyunlarının içinde gebelerin de olduğunu belirtti. Koyunlarının sürekli zehirlendikleri bölgeden geçtiğini ve bunun için katledildiğini iddia eden Gündoğmuş, "Konuyu mahkemeye taşıdık. Biz hakimlerimize, savcılarımıza güveniyoruz. Ortada bir mağduriyet var. Maddi boyutundan ziyade, bu hayvanların bir canı var. İçinde hamile olanlar vardı. Gözümüzün önünde öldüler. Bu acının tarifi yok. Mahkemenin en doğru kararı vereceğine eminiz. Çıkacak olan karara saygımız sonsuz" ifadelerini kullandı.




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