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28 Kasım 2017 12:56

53 Ressamdan kız çocuklarına armağan

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkiye’nin çeşitli illerinden bir araya gelen ressamlar ‘Kızlar Gülsün Diye’ projesi için sergi açtılar.

53 Ressamdan kız çocuklarına armağan

28 Kasım 2017 12:56

Karma sergiden elde edilecek gelir kız çocukları için kullanılacak.


İlki Eskişehir’de gerçekleştirilen resim sergisinde Türkiye’nin birçok ilinden 53 sanatçının eserleri yer alıyor. Serginin organizasyonunu gerçekleştiren Küratör Ece Arman, “İlk kez Sosyal Sorumluluk Projesi düzenlemek için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni seçtik. Sağ olsun Eskişehir ÇYDD Başkanı Sevgi Akmen bizim dileğimizi kırmadı. Biziler de bu organizasyonu hazırlama yolunda adım attık. Bugün burada ise Türkiye’nin çeşitli illerinden 53 sanatçı ile bir karma sergi yapıyoruz. Bazı sanatçılarımız eserlerinin satışının tamamını, bazıları ise bir kısmını paylaşarak destek sağlamak amacında. Kardelenler hep gülsün diyoruz” diye konuştu.


Sergide konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sevgi Akmen ise, “Böyle bir projenin hazırlanması bizleri sevindirdi. Ece hanıma ve değerli sanatçılarımıza kızlarımıza destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Turgut Özakman Sergi Salonunda yer alan ve birbirinden farklı birçok eserin yer aldığı karma sergi 1 Aralık 2017 tarihine kadar gezilebilecek.




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