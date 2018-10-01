6. Uluslararası Cam Festivali sona erdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Camın Büyüsü' sloganı ile düzenlenen 6. Uluslararası Cam Festivali, Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi ile sona erdi.

Sergide Amerika'dan Alexis Silk, Hollanda'dan Josja Caecilia Schepman, Almanya'dan Simone Fezer'in 4 gün süren festival boyunca hazırladığı eserlerin yanı sıra Türkiye'den cam sanatçıları ve bilim insanlarının eserleri de yer aldı. Sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt yurt dışında olduğu katılamadı. Eskişehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışta; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Başkan Kurt'a vekâleten Meclis Üyesi Cahide Tetik, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

“Sanat, barışa köprüdür”

Açılışta koşan Cahide Tetik, Odunpazarı Belediyesi'nin Uluslararası Cam Festivali'ni bu yıl 6. kez düzenlediğini söyledi. Kurşunlu Külliyesi'nde yer alan sıcak cam atölyelerinde gerçekleşen festivalin 4 gün boyunca sanatçıların workshopları ile devam ettiğini kaydeden Tetik, “Sanatın cinsiyeti olmaz derler ya festivalimize katılan, emek veren anlam katan kıymetli kadın cam sanatçılarına da ayrıca vurgu yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi sanat, aslında barışa köprüdür. Sanat, çağdaşlıktır. Sanat, kardeşliktir. Sanat, ortak bir dildir” dedi.

"Sanata ve sanatçıya her zaman destek veriyoruz"

Festivale katılan sanatçılara teşekkür eden Tetik, camın Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen gerçek bir kültür mirası olduğunu vurguladı. Odunpazarı Belediyesi'nin sanatın, insan ve kent yaşamı için ne kadar önemli olduğunu bildiğini söyleyen Tetik, Odunpazarı Belediyesi'nin çağdaş kentlerin kültür ve sanat çalışmaları ile oluşacağının bilinciyle hareket ettiğini vurguladı. Tetik, “Odunpazarı Belediyesi yıl içinde 4 ayrı festivale imza attı. Sanata ve sanatçıya her zaman destek veriyoruz. Sanatçıların özgün eserler üretebilecekleri atölyeler hazırlıyoruz. Sıcak Cam Atölyelerimizde gerçekleştirilen Cam Festivali ile bu alanda Eskişehir'e marka kazandıracağımıza inanıyoruz. Kentimizin ticaret ve sanatsal hayatında ciddi katkılar sağlayacağını biliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sergi alanını gezdi.