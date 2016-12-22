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22 Aralık 2016 11:34

630 çocuğa eldiven bere ve atkı dağıtıldı

630 çocuğa eldiven bere ve atkı dağıtıldı

22 Aralık 2016 11:34

Düş Bahçesi Çocukları gönüllüleri, kış aylarında çocuklar üşümesin diye düzenledikleri "Çocuklar ısınsın" projesiyle 630 çocuğa bere atkı ve eldiven dağıttı.
Gönüllülerin çalışmaları ile, Afyon Sandıklı Karadirek Köyü İlköğretim Okulu, Bursa Kayapa Güngören İlköğretim Okulu, Bursa Kemalpaşa Bayramdere İlköğretim Okulu, Eskişehir Çifteler Körhasan Köyü İlköğretim ve Orta Okulu, Eskişehir Çifteler Eminekin İlköğretim Okulu, Manisa Karaağaç’ta bir okulda ve Eskişehir’in kenar mahallelerindeki 630 çocuğa atkı bere ve eldiven dağıtımı gerçekleştirdi.
Düş Bahçesi Çocukları grubu kurucusu Hüseyin Özgören, yaptığı açıklamada, “Her zaman olduğu gibi gönüllülerimizle çocuklar için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklar üşümesin dedik ve 500 çocuğu hedefledik. Ama yoğun bir ilgiyle karşılaştık 630 çocuğumuza ulaştık. Dağıtımlar okullarda duyarlı öğretmenlerimiz ve gönüllü arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Projemiz başarıyla tamamlandı, ama hala tarafımıza Türkiye’nin her yerinden atkı, bere ve eldiven gönderiliyor, biz de bunları yine ihtiyaç olan yerlere aktarmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bu projede gönüllü olarak çalışan emeği geçen güzel insanlara destekleri için teşekkür ederim" dedi.
Özgüven, "Siz de bir çocuğun düşlerini gerçekleştirmek için düş perisi olun” diyerek gönüllü vatandaşlara destek çağrısında bulundu.



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