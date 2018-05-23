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23 Mayıs 2018 10:49

65 yıllık klasik kamyonet ile 64 yaşındaki ustanın serüveni

Eskişehir’de 64 yaşındaki klasik otomobil sevdalısı Turgut Ilgın, 1953 model Willys marka kamyonetine gözü gibi bakıyor.

65 yıllık klasik kamyonet ile 64 yaşındaki ustanın serüveni

23 Mayıs 2018 10:49


Klasik otomobil tutkunu oto elektrik ustası Turgut Ilgın, 65 yıllık kamyonetini yaklaşık 15 yıl önce bir köyden satın aldı. Ardından yarım asırdan daha eski kamyonetini sanayiye götüren Ilgın, burada aracı kaportasından motor aksamına kadar söküp baştan yaptı. Şimdilerde ise aracına gözü gibi bakan oto elektrik ustası Ilgın, trafikte görenlerin çok ilgisini çektiğini ifade etti.


Turgut Ilgın, "1953 model Willys pikap. 4x4 ağır takviyesi de var. Bunlar ağır hizmet araçları. Ben bunu bir köyden aldım. Aşağı yukarı 15 sene kadar oluyor. Orijinal renkleri yeşildir. Ağır hizmette olduğu için bu araçlar genelde resmi yerlerde kullanılmıştır. Aldık rengi yeşildi. Plakası aynı. Biz aracı komple sökerek, kumlayarak tekrar boyasını, kaportasını ve motor aksamını elden geçirerek topladık ve bu hale getirdik. Bu araçlar çok eski tarihte üretilmiş resmi yerler, orman daireleri, Devlet Su İşleri ve ağır takviyeli olduğu için köylerde yük taşıma amaçlı kullanılmış. Arkasında römork çekeri vardır. Yıllar önce askeriyede kullanılmış bunların farklı modelleri açık veya kapalı olarak. Arkasına römork takarak pancarda taşımışlar. Kendisi 500 kilogram-1 tona kadar alabiliyor. Genelde bu amaçla kullanılmış. Tarım aracı olarak da kullanılmış" diye konuştu.



"Gören durup bakıyor"


65 yıllık kamyoneti görenlerin hayran kaldığını ve düğün arabası yapmak isteyenlerin dahi olduğunu aktaran klasik araç tutkunu Turgut Ilgın şunları söyledi:


"Mesela ben buradan çıkıyorum herkes duruyor, bakıyor. Düğünlere gelir misin, düğün arabası yapalım diyorlar. Çok ilgi çekiyor. Sağ olsun kardeşlerimiz. Demek ki onların da içinde heves var. Bunları yaşıyoruz. Bu nostaljileri dededen toruna bırakabilmek ve yaşatmak, sadece araç değil de genel anlamda tarihimiz. Bunları yaşatmak amaçlı böyle içimizde eskilere olan bir sevgi, saygı."




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