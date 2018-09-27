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6'ıncı Uluslararası Cam Festivali devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Camın Büyüsü’ sloganı ile düzenlenen 6’ıncı Uluslararası Cam Festivali, konferans ve atölye çalışmaları ile devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Camın Büyüsü' sloganı ile düzenlenen 6'ıncı Uluslararası Cam Festivali, konferans ve atölye çalışmaları ile devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Cam Festivali, Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan sıcak cam atölyelerinde devam ediyor. Amerika, Hollanda ve Almanya'dan uluslararası arenada ün yapış sanatçıların katıldığı festivalde, sanatçılar konferans ve atölye çalışmalarına başladı.


6'ıncı Uluslararası Cam Festivalinin ilk konferansını festivale Amerika'dan katılan Alexis Silk verdi. Sıcak Cam Atölyelerinde yapılan konferansa Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ile çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. Konferansta kendinden ve çalışmalarından bahseden Alexis Silk, cam sanatının inceliklerini anlattı. Silk, Eskişehir'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.



Gün boyu cama şekil verdi


Konferansın ardından atölye çalışmalarına başlayan Silk, gün boyunca cama şekil verdi. Bu süre içinde cam sanatının inceliklerini kendisini izlemeye gelen vatandaşlarla paylaşan Silk'e, Simone Ferzer eşlik etti. Amerika'dan Alexis Silk, Hollanda'dan Josja Caecilia Schepman ve Almanya'dan Simone Fezer'in katıldığı 6'ıncı Uluslararası Cam Festivali, 28 Eylül Cuma günü Josja Caecilia Schepman'ın konferans ve atölye çalışması ile devam edecek. 6'ıncı Uluslararası Cam Festivali 30 Eylül Pazar günü gerçekleşecek sergi ile sona erecek.

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