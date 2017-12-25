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25 Aralık 2017 17:16

7 engelli gencin polis olma hayali gerçek oldu

Eskişehir’de 7 engelli gencin polis olma hayali gerçek oldu.

7 engelli gencin polis olma hayali gerçek oldu

25 Aralık 2017 17:16


Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, polislik mesleğini çok seven engelli 7 gencin bir gün süre ile sembolik polis olarak görevli ekipler ile zaman geçirmesi sağlandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü aracı ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Merkezinden alınan 7 engelli genç, velileri ve dört dernek üyesi ile Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç’i makamında ziyaret ettiler. Akabinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ve Mobese sistemlerinin olduğu bölüm engelli gençlere gezdirildi. 155 Polis İmdat Hattı ve telsizle görüşme yaptırılan engelli gençlerin hayali gerçekleşirken, ziyaretler sırasında çeşitli hediye ve ikramlarda bulunuldu.




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