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01 Haziran 2018 11:01

70 derecelik ocağın başında 15 saat çalışarak oruç tutuyor

Eskişehir’de döner ustası Gürsel Yıldırım, yaklaşık 70 derecelik ocağın başında günde 15 saat çalışarak orucunu tutuyor.

70 derecelik ocağın başında 15 saat çalışarak oruç tutuyor

01 Haziran 2018 11:01


Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesinden dolayı çoğu vatandaş oruç ibadetini yerine getirirken zorlanıyor. Meslekleri gereği sıcakta çalışmak zorunda kalanlar ise zorlu şartlarda oruç tutmak zorunda kalıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında zor şartlarda oruç tutanlardan biri de döner ustası Gürsel Yıldırım. Yoğun çalışma temposu ve yüksek sıcaklığa rağmen orucunu aksatmayan Yıldırım, 5 yıldır döner ustalığı yaptığını, ekmek parası için bu şartlar altında çalışıp orucunu tuttuğunu ifade etti. Yıldırım, "Çok zorlanıyoruz. Yaklaşık 60-70 dereceyi buluyor buranın sıcaklığı. Gün boyu çalışıyoruz. Yaklaşık 14-15 saatimiz burada geçiyor. İftarda ezan okunduğu zaman neredeyse 2 litre su içiyorum. Çünkü gün boyu su kaybı olduğu için baya bir su içiyoruz. Çok sıcak ve çalışma saatleri çok ağır. Zor bir iş. Ekmek parası yapacak bir şey yok. Orucu da mecbur tutmak zorundayız. Her Müslümanın yapması gereken bir ibadet ve biz de yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar arada bir yelpaze ve başka şeylerle beni soğutmaya çalışıyorlar" diye konuştu.




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