72 çeşit baharatla yapılan macunla kışa hazırlanın

Günümüzde bazı kişiler bu geleneğe bağlı kalmaktadır. Macun üreticisi Cebrail Arslan Topçu kış aylarında sıkça görülen grip, nezle, zatürre ve farenjit gibi hastalıklara karşı geleneksel yöntemleri tercih eden vatandaşlar için 70 çeşit baharatla hazırlanan macunu sunmaktadır. İçerdiği baharatlarla birlikte bal ve pekmezle karıştırılıp hazırlanan macunun kullanıcıları her geçen gün artmaktadır.

9 yıl önce evinin mutfağında hazırladığı karışımları, ilk olarak deneme yanılma yoluyla macun haline getiren Cebrail Aslan Topçu, 9 yıl sonra aradığı formülü bularak macun üretmeye başladı. İçerdiği 70 çeşit baharatın yanında bal ve pekmezle harmanlanarak hazırlanan macun her geçen gün daha fazla aranır hale gelmektedir. Özellikle kış aylarında yoğun olarak kullanılan macunun, günde 3 öğün, yemeklerden bir saat önce, bir tatlı kaşığı şeklinde tüketilmesi öneriliyor. Hazırladığı macunların vatandaşlar tarağından yoğun ilgi gördüğünü belirten Topçu, bulduğu özel formülün faydalarını anlatarak, “Vücutlarımızda insanlar, her türlü katkı maddelerini yiyorlar. Bunlar yenildiği zaman bizim vücudumuzda parazitler yapıp toksinler oluşturuyor. İnsanların ölümüne sebep olan nedenlerin yüzde 90’ı bu parazit ve toksinlerden kaynaklanıyor. Bunların vücuttan atılması çok zor. İşte bunlara birebir iyi gelen tek şey bizim katkı maddesiz olarak hazırlanan tamamen doğal Aslanlı Macun. Gerçekten öyle bunu ciddi bir şekilde söylüyorum. Bu macunu yiyen insan, kış hastalıklarından korkmadan, kışa güvenle girebilir,. Kişi yaz aylarında nasıl normal hayatını sürdürüyorsa sağlıklı olarak, kışın da aynı şekilde sağlıklı sürdürüyor. Vücudun ısısını dengede tutuyor. İnsanlar bu macunları alıp kullandıkları zaman aldıkları sonucu zaten görüyorlar. İzmir’den Van’a Türkiye’nin hemen her ilinden arıyorlar.” ifadelerini kullandı.