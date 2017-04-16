Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 17:39

73 engelli vatandaş bu proje sayesinde oy kullandı

Eskişehir’de 3 yıl önce başlatılan "Sağlıkta tüm engelleri kaldırıyoruz" projesi sayesinde 73 engelli bir vatandaş oy kullanabildi1 Aralık 2014’den bu yana engelli vatandaşları evlerinden alarak, hastanelerde tedavi olmalarını sağlayan ekipler, bu sefer de referandum mesaisi yaptı.

73 engelli vatandaş bu proje sayesinde oy kullandı

16 Nisan 2017 17:39

Eskişehir’de 3 yıl önce başlatılan "Sağlıkta tüm engelleri kaldırıyoruz" projesi sayesinde 73 engelli bir vatandaş oy kullanabildi


1 Aralık 2014’den bu yana engelli vatandaşları evlerinden alarak, hastanelerde tedavi olmalarını sağlayan ekipler, bu sefer de referandum mesaisi yaptı. Engelli bireylere hayatın hemen hemen her alanında yardımcı olan proje ile, referandumda 73 engelli vatandaş evlerinden alınarak oy kullanmaya götürüldü.


Proje kapsamında oyunu kullanabilen Yılmaz Curabay, rahatsızlıklarından bahsetti. Proje ile 1 yıldır rahat ettiğini aktaran Curabay, "Yaklaşık 1 yıl önce bağırsak kanseri ameliyatı oldum. 15 gün önce de kalça kırığı ameliyatı geçirdim. Şu anda bağırsak ve idrar torbaları dışarıda olarak hayatıma devam ediyorum ve ömür boyu da böyle devam edecek. Sağlık Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum. Eskişehir’de 1 yıldır gerek böbrek rahatsızlığım, gerek diğer rahatsızlıklarım sebebiyle hastanelere hiç gocunmadan taşıdılar ve götürdüler. Bütün ekip arkadaşlarına ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu referandumun da milletimize, memleketimize, insanlığa iyilikler getirmesini diliyorum" dedi.



"Çalışanlardan çok memnunum"


82 yaşındaki Hatice Göktaş, proje kapsamında istediği zaman evden çıkabildiğini belirtti. Referandumda oyunu kullandıktan sonra konuşan Göktaş, "Romatizma, kemik erimesi, tansiyon ve kalça çıkıklığı var. Allah razı olsun, çalışanlardan çok memnunum. Kaçtır getirip götürüyorlar. Ne zaman söylesem evimden alıyorlar. Çok memnunuz, hepsinden Allah razı olsun. Canları sağolsun, benim gibi yaşlılara yardımcı olmaya inşallah devam ederler" diye konuştu.



"73 engelli hastamızı evlerinden alarak oy kullanmaya götürdük"


Projenin Koordinatörlüğünü yapan Enis Kazım Sezgin ise, oy kullanma saatleri arasında kaç engelli vatandaşa ulaştıklarını anlattı. 73 engelli vatandaşın bugün proje dahilinde oy kullandığını ifade eden Sezgin, "Eskişehir’de İl Sağlık Müdürlüğü olarak, ’Sağlıkta tüm engelleri kaldırıyoruz’ projesi kapsamında, engelli vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Engellerinden dolayı oy kullanmaya gidemeyen engelli kardeşlerimizi, bu seçim sürecinde de evlerinden alarak oy kullanma yerlerine kadar götürdük. 73 engelli hastamızı evlerinden alarak oy kullanmaya götürerek evlerine bıraktık. Hastalarımız bu konuda çok memnun. Bugüne kadar oy kullanmadıklarını söylediler. Bugüne kadar kullanmadıkları oyları rahatlıkla kullandıklarını söyleyerek teşekkür ettiler" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
20
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:23
  • Güneş :06:10
  • Öğle :13:09
  • İkindi :16:53
  • Akşam :19:45
  • Yatsı :21:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!