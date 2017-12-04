750’nci başarılı lazer ameliyatı kutlandı

Kutlama töreninde, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı ve Hastane Yönetici Vekili Dr. Erdinç Özkurt, Başhekim Yardımcısı Dr. Kürşad Dede, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Coşkun Kaya, hastane yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Op. Dr. Kaya konuşmasında, bu ameliyatlar için gerekli teknolojik alt yapıyı sağlayan hastane yönetimine, ameliyatların yapılmasını sağlayan ekip arkadaşlarına ve hasta bakımından sorumlu tüm servis hemşirelerine teşekkür etti. Bu ameliyat tipi dışında dünyada uygulanmakta olan tüm taş tedavi yöntemlerini hızlı, etkin ve ücretsiz bir şekilde uygulayabildiklerini belirten Op. Dr. Kaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünü haklı çıkarmanın ve hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine klinik olarak ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.