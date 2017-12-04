Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 11:49

750’nci başarılı lazer ameliyatı kutlandı

Eskişehir Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği’nde, son 2 yılda halk arasında kansız bıçaksız böbrek taşı ameliyatı olarak bilinen 2 santimetreden küçük böbrek taşlarının lazer ile tedavi edildiği Esnek (Fleksibl) Üreteroskopi ameliyatının 750’ncisinin yapılmasından dolayı bir kutlama yapıldı.

750’nci başarılı lazer ameliyatı kutlandı

04 Aralık 2017 11:49


Kutlama töreninde, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı ve Hastane Yönetici Vekili Dr. Erdinç Özkurt, Başhekim Yardımcısı Dr. Kürşad Dede, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Coşkun Kaya, hastane yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Op. Dr. Kaya konuşmasında, bu ameliyatlar için gerekli teknolojik alt yapıyı sağlayan hastane yönetimine, ameliyatların yapılmasını sağlayan ekip arkadaşlarına ve hasta bakımından sorumlu tüm servis hemşirelerine teşekkür etti. Bu ameliyat tipi dışında dünyada uygulanmakta olan tüm taş tedavi yöntemlerini hızlı, etkin ve ücretsiz bir şekilde uygulayabildiklerini belirten Op. Dr. Kaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünü haklı çıkarmanın ve hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine klinik olarak ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç