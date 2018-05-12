75’inci Yıl Mahallesine Kardeşlik Ormanı

Odunpazarı Belediyesi tarafından, 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali kapsamında 75’inci Yıl Mahallesi’nde yer alan Tornacılar Sitesi’nde bulunan alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra Tornacılar Odası Başkanı Adnan Karamanlı ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Oluşturulan ormana ‘Kardeşlik Ormanı’ adı verilirken, etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Tatarıyla biz hepimiz kardeşiz. Bu kardeşliği pekiştirmek için bu ormanı büyütmemiz, yeşertmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“15 bin metrekarelik alana bin 200 ağaç dikeceğiz”

Kurt, “Bugün Eskişehirlilerin artık alıştığı, her Ahşap Heykel Festivalinden sonra düzenlediğimiz bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bugün bu alanda 15 bin metre karelik bir orman oluşturuyoruz. Bin 200 ağaç dikeceğiz. 4 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz orman alanının toplam miktarı bugün itibarıyla 407 bin metre kare oldu. Bunu övünerek, Eskişehirlilerin duyarlılığını gösterebilmek için söyleyebiliriz. 10 yıl sonra bu ağaçların gölgesi olacak. 10 - 20 yıl sonra gençlerimiz, çocuklarımız bu ağaçların altında geleceğimizi konuşacaklar. İşte biz buna milliyetçilik diyoruz. Bin yıl önceyi övmek, hatırlamak tek başına milliyetçi olmaya yetmez. Geleceğimizi şekillendiremiyorsak; gelecekte hiç bilmediğimiz, tanımadığımız çocuklar, gölgesinde otursun diye ağaç dikmiyorsak, gerçek anlamda milliyetçi sayılmayız. Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi’nin bu çalışmaları Türkiye’nin her yerine örnek olmalıdır. Avrupa’dan, Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelen sanatçılarımıza da teşekkür ediyoruz. Eskişehir’in ufkunu açıyorlar, Eskişehir’in Dünya ile kaynaşmasını sağlıyorlar. O nedenle onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kazım Kurt’un konuşması akabinde fidan dikim etkinliğine geçildi.