8. Deneyimli Kafe Çamlıca’da açılıyor

Tepebaşı Belediyesinin çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine hitap eden Deneyimli Kafeleri, kentin çeşitli noktalarında

hizmet vermeye devam ediyor. Çamlıca Mahallesi’nde de bir Deneyimli Kafe vatandaşların hizmetine kazandırıldı. Ertuğrulgazi Caddesi’nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Çamlıca Deneyimli Kafe, tıpkı diğer Deneyimli Kafeler gibi vatandaşların hoşça zaman geçirmesine katkı sağlayacak. Diğer 7 Deneyimli Kafe ile birlikte Çamlıca’da da vatandaşların komşuları ve sevdikleri ile birlikte keyifle vakit geçirebileceği bir mekan kullanıma kazandırılmış oldu. Vatandaşlara yapılan çay servisinin yanı sıra düzenlenen spor faaliyetleri özellikle kafeye gelen kadınların yoğun ilgisini çekiyor. Kafede bulunan kütüphane de vatandaşlara hizmet veriyor.

Deneyimli Kafenin içinde bulunduğu 11 bin 860 metrekarelik parkta ayrıca kaykay pisti, gölet, su perdesi, seyir terası, tırmanma pisti, 10 oyundan oluşan

kaya parkuru, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları bulunuyor. Yetkililer, Çamlıca Deneyimli Kafe’nin diğer 7 Deneyimli Kafe gibi mahalle sakinlerinin özel günlerine de ev sahipliği yapabileceğini belirtiyor.

Yetkililer, Çamlıca Parkı ve Deneyimli Kafe’nin 15 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da, Ertuğrulgazi Caddesi, Alp Rüstem Sokak adresinde düzenlenecek açılış töreni ve Grup ’Müzik Kutusu’ dinletisiyile hizmete açılacağını belirterek tüm vatandaşları programa davet etti.