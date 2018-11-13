811 yıllık Selçuklu hamamından dünyanın ilk bor müzesine

1207 yılında Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılan 811 senelik tarihi Selçuklu hamamına kurulan dünyanın ilk Bor ve Etnografya Müzesi, barındırdığı tarihi doku ve eşsiz eserleri ile misafirlerini ağırlıyor.

Ümmühan Hatun'un yüzyıllar önce yaptırdığı hamam, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunuyor. Tarihi hamam 1970'li yıllara kadar bölge halkına ve gelen misafirlere uzun bir süre hizmet etti. Yıllar geçtikçe yıpranan hamam, 2007 yılında ilçe kaymakamlığı öncülüğünde dünyanın ilk Bor ve Etnografya Müzesine dönüştürüldü.

Konuyla ilgili bilgi veren Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, tarihi hamamın yapılış hikâyesini anlattı. Kalın, "Burası, 1200'lü yılların başında Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılmış bir hamamdır. Seyitgazimiz, Seyit Battal Gazi hazretlerinin 740 yıllarında bu topraklara gelmesiyle şereflenmiş bir ilçedir. Seyit Battal Gazi hazretleri bu topraklarda 740'lı yıllarda da şehit düşmüştür. Akabinde 1200'lü yılların başında o zamanın en büyük hükümdarlarından olan Gıyaseddin Keyhüsrev'in eşi, Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun'un rüyasına Seyit Battal Gazi hazretleri düşmüştür ve Seyit Battal Gazi hazretlerinin mezarını kendine ahdetmiştir. Burada Üçler Tepesi üzerinde Seyit Battal Gazi hazretlerinin mezarını bulmuş ve orada türbesini yaptırmıştır. Akabinde Ümmühan Hatun aynı şekilde gelip burada bir hamam yaptırmıştır" dedi.

"Dünyada ilk ve tek olan bor müzesi"

Tarihi hamamın müze haline dönüştürülmesini de aktaran Başkan Kalın şunları söyledi;

"Seyitgazi'deki bu hamam Selçuklu mimarisine sahiptir. Alttan ısıtmayla çalışmıştır son zamanlara kadar. Neredeyse 1950-1970'lere kadar da aslında hamam aktif olarak, yakın tarihe kadar çalışmıştır. 2007 yılında kaymakamlığımız kanalıyla burası bir müzeye dönüştürülmüştür. Bir kısmı etnografya müzesi bir kısmı da dünyada aslında ilk ve tek olan bor müzesi olarak tefrişatı gerçekleştirilmiştir. Hamamımız burada gelen misafirlerimize müze olarak hizmet etmekte. Bor ve Etnografya Müzesi, Seyitgazimizdeki kullanılan tarihi eski eşyaların tamamının sergilendiği ve bor ürünlerine ait çeşitlerin tamamının sergilendiği bir müze şeklinde burada hizmet vermektedir."