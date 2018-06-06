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06 Haziran 2018 14:51

8’inci kattan düşen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’de 8’inci kattan düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi genç kız, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.

8’inci kattan düşen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

06 Haziran 2018 14:51


Dün akşam saatlerinde Yeni Bağlar mahallesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Yaren Tokay, bir binanın 8’inci katında bulunan evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.


Genç kız bugün son yolculuğuna uğurladı. Öğle namazına müteakip Sarısı Kurşunlu Camii’nde kılınan cenaze namazına baba Alaeddin Tokay, anne Behiye Tokay’ın yanı sıra aile yakınları, genç kızın öğrenim gördüğü liseden sınıf ve okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşları içinde alınan helallik ve sonrasında kılınan namazın ardından Yaren Tokay’ın cenazesi, defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığına götürüldü.


Öte yandan polis ekipleri, 8’inci kattan düşen Yaren Tokay’ın düşme nedeniyle ilgili araştırmasını sürdürüyor.




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