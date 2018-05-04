8’inci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başladı

Porsuk Bulvarı’ndan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ne yapılan “İyi ki Şiir Var” isimli yürüyüşe, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Türkiye’den ve yurt dışından misafir şairler ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüş boyunca Başkan Ataç ve katılımcılar ellerindeki kitapları göstererek yürüdü ve şairler sırayla şiir okudu.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde sona eren yürüyüşün ardından 8. Uluslararası Eskişehir Buluşması’nın onur konuğu Metin Cengiz kitaplarını okurları için imzaladı ve Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Sergisi - Mustafa Köz’ün Arşivi - “Şairin Eli, Şiirin Dili” sergisi açıldı.

Programda daha sonra Şiir Buluşması açılış törenine geçildi. Törende ilk konuşmayı yapan festival direktörü Haydar Ergülen, “Olağanüstü hal içindeyiz, aslında yıllardır öyleydik ama gerçekten olağanüstü bir hal var. 24 Haziran’da Türkiye kararını verecek, umarım bu süreç demokrasi güçlerinin zaferi ile sonuçlanır ve Türkiye tekrar demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olarak yoluna devam eder. Bunun için şiirin de bir vesile olmasını diliyoruz. Şiir Buluşması’ndaki coşkunun da demokrasiye taşınmasını, 24 Haziran’dan sonra eski Türkiye’ye döndüğümüz günlerin olmasını diliyoruz. Tüm konuklara hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Başkanı Mustafa Köz ise konuşmasında, “Bu etkinliğe 8 yıldır geliyorum artık ben de Eskişehirli sayılırım. 8 yıl önce birlikte olalım önerisi geldiğinde hiç düşünmedik ve mükemmel işler çıkınca da yanılmadığımızı anladık. Verilen emekleri gördüğümüzde bu etkinliğin ilk yıldan geleneksel olacağını anlamıştık. Şairler dünyanın daha iyi bir yer olması için yazıyorlar. Yeryüzü ancak kültür ve sanatın erdemi ile düzelebilir. Bunda da şiirin payı büyük olacaktır. Bizler de bu festivalin heyecanını yaşıyoruz. Emeği geçen bütün dostları kutluyorum” dedi.

Daha sonra 8’nci Uluslararası Eskişehir Buluşması’nın onur konuğu Metin Cengiz kürsüye geldi ve “Eskişehir’in bu güzelim festivaline daha önce 2 kez katıldım. Her ikisinde de konuşmacıydım. Ben öncelikle diğer yerel yönetimlere örnek olacak bu etkinliği düzenlediği için Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Umarım bu etkinlik Eskişehir var oldukça devam eder. Bu büyük bir kazanımdır ve bitmemesi gerekir diye düşünüyorum, devam etmesini istiyorum” dedi. Cengiz konuşmasının ardından Yağmur ve Aşk adlı şiirlerini okudu.

"Eskişehirliler olarak çok şanslıyız"

Ardından sahneye çıkan Başkan Ataç, katılımından ötürü Metin Cengiz’e teşekkür ederek Nazım Hikmet’in bir karikatürünü hediye etti. Başkan Ataç yaptığı konuşmada ise “Biz yılda 3 büyük sanatsal etkinlik yapıyoruz; Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması. Burada bugün çok güzel bir ortam oluştu, katılım gayet güzel. Yürüyüşümüz de oldukça keyifli geçti, şiirler okuyarak geldik. Sanatsal etkinliklere halkımız çok sahip çıkıyor, bu sayede uzun seneler devam edebildik. Halkın bu anlamda bu işlerin içinde olması çok önemli. Bugün Anadolu’nun ortasındaki diğer kentlerde saat 20.00’den sonra sokakta insan bulamazsınız. Tepebaşı Belediyesi 24 saat yaşamına devam ediyor. Ben bir hekim olarak şehri, bir organizmaya benzetirim. Onun için kentin 24 saat nefes alıp vermesi çok önemli. Tepebaşı da tüm ülkeye örnek bir ilçe haline geldi” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Şiir Buluşması’nda emeği geçenlere teşekkür de eden Başkan Ataç, “Bir ekip çalışması var ortada. Tepebaşı Belediyesi bu konuda o kadar tecrübe kazandı ki. Artık anahtar teslim sempozyum ya da festival yapabilecek hale geldik. Bu açıdan fedakarca çalışan arkadaşlarıma, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Biz Eskişehirliler olarak çok şanslıyız. Bu topraklara 3 bin yıl önce Frigler gelmiş, müthiş bir medeniyet. Eskişehir üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca büyük ozan Yunus Emre bu topraklarda doğmuş, ’Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz’ demiş. Ne mükemmel sözler. Arkasından Nasreddin Hoca gelmiş, tüm dünyayı güldürebilen ve bilge bir insan. Tabi onların üstüne de Mustafa Kemal Atatürk gelmiş. Atatürk, Eskişehir’i 22 kez ziyaret etmiş. Hayatında en çok gittiği yerlerden bir tanesi. Onun bu ziyaretleri ile Eskişehir, bir cumhuriyet kenti olarak anılmaya devam ediyor. Eskişehir’de belediye başkanı olmak büyük bir onur. Ben önümüzdeki günlerin şiir ve müzik adına çok verimli geçeceğine inanıyorum. Aydınlık günler diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte daha sonra yurt dışından gelen konukların şiir okumalarına geçildi. Fransa’dan Bruno Cany, Portekiz’den Fernando Cabrita, İspanya’dan Jaime Rose, İran’dan Javid Mohammadi, Romanya’dan Manus Chelariu ve Finlandiya’dan Raisa Marjamaki, Olli-Pekka Tennila ile Reetta Pekkanen şiirlerini katılımcılar için seslendirdi.

Açılış töreni, Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri olan Çanakkale Belediyesi’nden gelen Dina Ensemble konseri ile sona erdi. 8’inci Uluslararası Eskişehir Buluşması, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler ile devam edecek.