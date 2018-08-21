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21 Ağustos 2018 12:35

Acemi ’komedyenler’

Eskişehir’de bu Kurban Bayramı’nda da acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Acemi ’komedyenler’

21 Ağustos 2018 12:35

Kurban keserken kendini bacağından yaralayan acemi kasap, basın mensuplarının sorusunu komik bir dille anlatarak, “Yok kurban keserken olmadı. Balığa gittim, barajın kenarında düştüm. Düşerken helikopterin kanadı çarptı” dedi.


Parmak, el ve bacaklarından kendilerini yaralayan kasaplar, hem hastaneye girerken hem de tedavilerinin ardından hastaneden çıkarken renkli görüntülere sahne oldu. Acılı durumlarına rağmen neşelerini kaybetmeyen acemi kasaplar, ilginç açıklamalarıyla da güldürdü.



“Kurban keserken olmadı. Balığa gittim barajın kenarında düştüm düşerken helikopterin kanadı çarptı”


Kurban keserken kendini bacağından yaralayan bir acemi kasap, basın mensuplarının, ‘Kurban keserken mi oldu?’ sorusuna, “Yok kurban keserken olmadı. Balığa gittim, barajın kenarında düştüm. Düşerken helikopterin kanadı çarptı. Sağlık durumum çok iyi. Şimdi Almanya’ya gidiyorum. Münih hastanesini tavsiye ettiler. Orada doktor Hans Gençer varmış onun yanına gidiyoruz o bize bakacak" şeklinde konuştu.



“Her bayram millete gülüyorduk bu bayram bizim başımıza geldi”


Kendini tiye alan acemi kasap ayrıca, "Her bayram millete gülüyorduk bu bayram bizim başımıza geldi. Aslında dikkat etmek lazım ama oluyor. Hiç kimse isteyerek bir yerini kesmez” dedi.




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