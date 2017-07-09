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09 Temmuz 2017 13:31

Açık havada sinema keyfi başladı

Tepebaşı Gençlik Meclisi’nin düzenlediği ve Temmuz ayı boyunca devam edecek olan Tepebaşı Gençlik Film Festivali başladı.

Açık havada sinema keyfi başladı

09 Temmuz 2017 13:31

Festival kapsamında gösterimi gerçekleşen ilk film, “Özgürlük Yazarları” oldu.


Tepebaşı Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve Tepebaşı Belediyesi’nin desteklediği festival kapsamında, haftada 2 gün olmak üzere dev perdeye gençlik filmleri yansıtılmaya başlandı. Festivalde gösterimi gerçekleşen ilk film ise, Özgürlük Yazarları oldu. Açık havada film keyfi yaşayan katılımcılara patlamış mısır ikramı da yapıldı. Burada festival hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Gençlik Meclisi Başkanı Elif Tatar, söz konusu festivali ilk kez gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu festivali Tepebaşı Gençlik Meclisi olarak ilk kez gerçekleştiriyoruz. Umarım ilerleyen dönemlerde devamı gelecek. Festival kapsamında açık alanda film gösterimlerimiz Temmuz ayı boyunca sürecek. Gösterimini yaptığımız filmler, gençlik temalı filmler. Ücretsiz mısır ikramımız var, ortaya oldukça eğlenceli ve keyifli bir etkinlik çıktı. Özgürlük Yazarları, IMDB puanı 8,3 olan güzel bir film. İlgiden de memnunuz, yaklaşık olarak 60 kişi bu güzel filmin açık havada tadını çıkartacak” şeklinde konuştu.


Temmuz ayı süresince devam edecek Tepebaşı Gençlik Film Festivali kapsamında vatandaşlar, açık havada sinema keyfinden her Çarşamba ve Cumartesi günü ücretsiz olarak faydalanabilecek.




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