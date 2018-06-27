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27 Haziran 2018 14:16

Açık havuz keyfi Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi bu yaz mevsiminde de başta çocuklar olmak üzere Eskişehirlilerin su sporları ile buluşma noktası olacak.

Açık havuz keyfi Tepebaşı’nda

27 Haziran 2018 14:16


Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri, Su Sporları Merkezi bu yıl da hijyen standartlarına uygun açık havuzu ve H2O Açık Havuz Kafe ile tatil için alternatif sunmaya devam ediyor.


Özellikle çocuklara 4 mevsim yüzme sporu ile ilgilenme imkanı tanıyan dünya standartlarındaki merkez, yaz aylarında hizmet veren açık havuzu ile ailelere eğlenceli ve sağlıklı zaman geçirebilme fırsatı sunuyor. 29 Haziran tarihinde hizmete açılacak olan ve Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu ve H2O Kafe ailelerin çocukları ile birlikte güven içinde keyifli zamanlar geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca yetkililer, havuz kurallarına uyulmasının katılımcılar açısından hayati önem taşıdığına da dikkat çekiyor.




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