Açık Oto Pazarı yeni haliyle hizmete başladı

Eskişehir'de Açık Oto Pazarı yenilenen hizmetleri ile alıcı ve satıcılarını bekliyor.

Eskişehir'de ulaşımın sorun olması sebebiyle hizmet vermeyi sonra erdiren Açık Oto Pazarı yenilikleriyle tekrar açıldı. Yolların yapılması, tuvaletlerin yenilenmesi ve zemin düzenlemesi ile vatandaşlara tekrar hizmet vermeye başlayan pazar, alıcı ve satıcılar için birçok yenilik sunuyor. Yapılacak olan anlaşma ile pazardan yapılan alışverişlerde, yakında bulunan ekspertizler giderek araçlara baktırabilecek olan vatandaşlar, daha az ücret ödeyecek. Aynı zamanda ücretsiz araç yıkama hizmeti verilen pazarın ilk gününde ise çok sayıda satış gerçekleşti.

"Oto pazarına yapılan yatırımlar ile burası temizlendi"

Oto Galeri Sitesi Kooparatif Başkanı Şerafettin Güneş, halkın çok memnun olduğunu ifade ederek, "Tramvay hattı çalışmaları var. Oto pazarına yapılan yatırımlar ile burası temizlendi. Bugün ortalama 500 araç geldi. Mahmudiye'ye taşınmıştı, şimdi eski evine döndü. Halk çok memnun. Esnaflar mağdurdu. Şu anda memnunlar. Hizmet yoktu. Şimdi ise hizmet var. Belediye hizmet yaptı. Galeri sahipleri araçlarını koyuyorlar. İlk günden güzel araba satışı oldu. Herkes gelebilir, pazarımız garantilidir. Sattığımız malın arkasındayız. Mağdur olan kişiler buraya gelir, zararlarını karşılarız. Burada ekspertizlerimiz de var. Kimsenin mağdur olmaması için çalışıyoruz. Burada ücretsiz araç yıkama yerleri de var. Çok temiz ve düzenli bir yer oldu" şeklinde konuştu.

"Oldukça derli toplu buldum"

Pazara müşteri olarak gelen Akın Taymaz, tanıtımının daha fazla yapılması gerektiğini söyleyerek, "Oldukça derli toplu buldum. Özellikle yerler tertemiz. Bu yüzden de arabalar da temiz. Toz toprak yok. tuvaletleri falan da işler vaziyette bulduk. Yoğunluğun daha da artacağını düşünüyorum. Tanıtımı göremedik sadece. Biz buraya eski pazar diye geldik, öyle öğrendik. Şehir içinde biraz daha tanıtımın yapılması lazım. Ayrıca sanıyorum otomobil eksperleri burada. Onların da bu pazardan alışveriş yaptıklarında bir indirim uygulayacaklarını duydum. Burada sitemizin başkanları ile de tanışma fırsatımız oldu. Tramvay çalışmasının da buraya geldiğini gördük. Vatandaşlar artık buraya daha kolay ulaşacak. Umarım en kısa sürede de açılır ve pazar tam anlamıyla faaliyete geçer. Çünkü bizim aradığımız fiyat garantisi. Fikir sahibi olmak için de aşağıdaki bu işin profesyonellerinden fikir alabiliyoruz. Onların ellerinde olan eş değer araçlardan fiyat anlamında destek alabiliyoruz" şeklinde konuştu.