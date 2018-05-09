Açıköğretim, Avrupa’nın gündeminde

Anadolu Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 10 kurucu üye ile çalışmalarına başlayan EADTU, 200’den fazla üniversite ve yaklaşık 3 milyon öğrenciyi kapsıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Birliğin 26 projesine yaptığı katkılarla Avrupa’da açık ve uzaktan öğrenme çalışmalarına öncülük ederken öğrenme politikalarına da katkıda bulunuyor. EADTU’nun Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Empower projesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden 6 akademisyen, Avrupa Üniversitelerine açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili uzmanlık eğitimi ve uygulama desteği sağlıyor. Avrupa Yükseköğretim Kurumlarının yeni öğrenme ve öğretim biçimlerine geçişlerinde destek olan Açıköğretim Sistemi; program geliştirme ve kurs tasarımı, uluslararası eğitim, öğrenci destek sistemleri, ölçme ve değerlendirme, kurumsal destek, kalite güvence, açık eğitim kaynakları ve kitlesel açık çevrimiçi kurslar konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Nisan 2018’de yayınlanan EMPOWER Envisioning 2018 raporuna “Biçimlendirici e-Değerlendirme için Etkileşimli Videoların Kullanımı" ve "Öğrenci Destek sistemlerinde Duyarlı Arama Teknolojilerinin Kullanımı" konularında iki çalışma ile katkıda bulundu. Aynı zamanda EADTU’nun periyodik yayını olarak çıkan e-Bülten’de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden “Anadolu Üniversitesi, şimdi üç kıtada açık ve uzaktan eğitim hizmetleri sunuyor” ve “Açıköğretim öğrencileri Avrupa’da gönüllü olmaya devam ediyor” başlıklı iki habere yer verildi.