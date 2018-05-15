Açıköğretim engelleri kaldırmaya devam ediyor

Açıköğretimdeki dezavantajlı ve engelli öğrencilere yönelik yürütülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmak üzere düzenlenen çalıştaya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesinin her türlü engelle mücadele ettiğine değinerek, “Özellikle son iki yılda Açıköğretim Sistemi bünyesindeki öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırma ve kaliteli eğitim verme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Açıköğretim Sisteminin 36 yıllık geçmişinde de fırsat eşitliği ilkesi yer alıyor ve biz de bu ilkeyi temel alarak eğitimdeki engelleri kaldırmak için yola çıktık" dedi. Yöneticilerin, genellikle böylesi günlerde yaptıkları konuşmalarda herkesin bir engelli adayı olduğunu dile getirdiklerini belirten Rektör Gündoğan, 3 ay öncesine kadar bu durumun kendisi için de sadece sözde kaldığını ancak geçirdiği bir spor kazası sonucu sandalyeyle ve koltuk değnekleriyle yaşamaya çalışmasıyla birlikte düşüncesinin değiştiğine değindi. Gündoğan, "Bu durumu deneyimlemem kendi adıma ne kadar büyük bir sorumluluğum olduğunu gösterdi. Günlük hayatımda en basitinden asansöre ulaşmak bile ömrümü aldı. Kampüsümüz, engellilerin erişimi açısından nispeten daha elverişli olsa da bütün bu deneyimlemelerim sonucunda daha da geliştirilmesi gerektiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

"Bir işi yapıyorsak bu işi doğru temellere, doğru şekilde oturtmak gerekiyor"

Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güney ise Açıköğretim kapsamında engelli öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Açıköğretim Sisteminde şu anda 22 bin 767’si aktif olmak üzere yaklaşık 30 bin engelli öğrencinin öğrenim gördüğüne dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güney, “Şu anda bu sayı herhangi bir üniversitedeki öğrenci sayısına ulaşıldığını gösteriyor. Aynı zamanda ne kadar ileri bir hizmet verdiğimizin ve önemli bir misyonumuzun olduğunun da göstergesi. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı, bu açıdan çok önemli bir konumda çünkü bir işi yapıyorsak bu işin doğru temellere, doğru bir şekilde oturtulması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Açıköğretim Sisteminde sınav merkezi sayısı artmaya devam ediyor

1982’den beri eğitim hayatına kesintisiz devam eden Açıköğretim Sistemine ilişkin bilgilendirmelerde de bulunan Prof. Dr. Yücel Güney, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“28 bin öğrenci ile başladığımız bu sistem, 36 yılın sonunda 19 lisans programına ulaştı. Bunların arasında yeni başlattığımız ve çok heyecan duyduğumuz Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ve İşletme (İngilizce) Programlarımız yer alıyor. Bunun yanı sıra bu yıl itibarıyla devreye giren ve Arapça yabancı dilde de eğitim verdiğimiz İlahiyat Programıyla beraber Açıköğretim Fakültesinde şu anda 39 ön lisans programı yer alıyor. Tüm dünyada öğrencilerimizle genişleyerek artan sistemimiz sayesinde 16 ülkede 27 sınav merkezine ulaştık. Sisteme katılan yeni merkezlerimiz arasında ise Amerika, Kanada ve Suudi Arabistan’daki merkezlerimiz yer alıyor. Bu sistem şu anda yayın hayatına girerek önemli bir paydaş oldu. İçerisinde sıkça sorulan sorulardan, videolu yanıtlara kadar öğrencilerin pek çok konuda destek alabilecekleri bir sistem kuruldu. Bu sistemin içerisinde 300’ün üzerinde personelimiz görev yapıyor ve öğrencilerimiz haftanın 5 günü canlı destek hizmeti alabiliyorlar.”

Açıköğretim Sisteminde son yıllarda öğrenme materyali anlamında çok önemli bir noktaya geldiklerine de değinen Prof. Dr. Yücel Güney, “Bir dersteki şu andaki online ders malzeme sayımız, 10 ile 16 farklı malzemeye ulaştı. Sadece bilgisayar ortamında değil, farklı ortamlar üzerinden de öğrenim hizmetleri sunuyoruz. ‘Anadolu Mobil’ uygulamamız aracılığıyla da hem android hem de İOS işlemcinin yüklü olduğu cep telefonlarında da aynı hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Yeni bir hizmetimiz olan ‘Smart Televizyon’ uygulamamız sayesinde de 28 bin videoya aynı anda erişim olanağı sunuyoruz. Bu videolar için ayrıca bir ‘Smart Televizyon’ uygulaması geliştirdik ve tüm Türkiye’nin hizmetine açtık. Yine bir başka mobil uygulamamız olan ‘Sorularla Öğrenelim’ sayesinde 1500 ders kitabından oluşturulan 150 bin açık uçlu soruyu cevaplandırıyoruz. Yakın zamanda lansmanını yapmayı düşündüğümüz ‘Video Sözlük’ uygulamamız sayesinde 1500 kitabımızın içerisindeki binlerce terimin kısa videolarla açıklanmasını sağlıyoruz. Şu an gelinen noktada 1158 videoya ulaştık. Azimle bu sayıyı yükseltmeyi hedefliyoruz. Yakın gelecekte öğrencilerimize sunacağımız diğer bir hizmet olan ‘Ana-Bilgi’ projesi kapsamında 1500 kitaptan 850’si tamamlanarak 200 bin terime ulaşıldı. Bu ‘Wikipedia’ uygulamasının Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilmiş bir sürümüdür. Bunun yanında AKADEMA da öğrencilerin dışın Türkiye’deki herkesin yararlanabileceği bir başka öğrenme portalımız. e-Sertifika Programlarımızda da sayı olarak 58’e ulaştık ve bu sayı her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları sayesinde de iki yıl gibi kısa bir sürede 30 bin öğrencimize ulaştık. Radyo A’da Açıköğretim Sistemi ile ilgili farklı programlar yapılıyor. Açıköğretim Kütüphanesinde de 33 bin 481 indirilme sayısına ulaştık. Bunun yanında 150 farklı kitaptan 30’unu sesli kitap hâline getirerek kütüphanemiz bünyesine dâhil ettik” dedi.

"Video-sözlük uygulaması yolda"

Engelli öğrencilere yönelik sağlanan avantajlara değinen Prof. Dr. Yücel Güney, engelli öğrencilerin başarılarından bahsederek azimlerini ve coşkularını kutladığını belirterek "Geçtiğimiz yıl düzenlemiş olduğumuz Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı’nın sonunda çok farklı dersler alarak uygulamaya başladık. Grupları detaylı bir şekilde çalıştık ve uzmanlarıyla beraber Açıköğretim Sistemindeki büro-otomasyon sistemini değiştirdik. Bunun yanı sıra yürüme engelli öğrencilerimiz için sınavları giriş katında yaptık. Görme engelli öğrencilerimize özel okuyucu-işaretleyici uygulamamızla birlikte görsel zorunluluk gerektiren bazı derslerden muaf olmaları gibi bir avantaj sağladık. Bunun yanında büyük puntolu kitapçıklar ürettik ve ellerini kullanamayan öğrencilerimize işaretleyici atadık. Özel engeli öğrencilerimize sınava tek kişi girebilme hakkı tanıdık. Yüzde 40 ve üzeri engele sahip hiçbir öğrenciden dönem öğretim gideri alınmıyor. Engelli olan öğrencilerimize farklı açılardan yaklaştığımız web sayfamızda işitme, görme gibi duyu eksikliklerine ilişkin sorularının cevaplarını alabildiği seçenekler sunduk" şeklinde konuştu.

Engelli yaşamda kazanan filmler açıklandı

Çevrimiçi Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Açıköğretim Kısa Film Yarışması’nın kazananları 2. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayında, Anadolu Üniversitesi Sinema Topluluğu yürütücüsü Öğr. Gör. Engin Kılıçatan tarafından açıklandı. Engelsiz yaşama ilişkin sorunların anlatıldığı filmlerde birinciliği kazanan isim “Durak” filmi ile Cannur Daşkıran’ın oldu. İkincilik ödülü “Engeller” adlı filmi ile Recep Yenice’ye giderken, üçüncülük ödülünü ise “Başarmak” adlı filmi ile Direncan Babacan aldı. Mansiyon ödülünü ise “Aramızda” adlı kısa filmi ile Arzu Yalçın kazandı.