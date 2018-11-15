Açıköğretim öğrencileri Avrupa fırsatlarından yararlanmaya devam ediyor

Avrupa'ya giden öğrencilerin; pasaport, vize, sağlık sigortası, seyahat giderleri, konaklama ve yeme-içme giderleri, dil desteği, cep harçlığı gibi bütün ihtiyaçları AGH programı kapsamında karşılanıyor. Projeyi başarıyla tamamlayan öğrencilere uluslararası alanda geçerliliği olan ve yeterliliklerini belgeleyen Youthpass Sertifikası veriliyor. Açıköğretim öğrencileri proje kapsamında; sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar, medya ve iletişim, spor ve açık hava etkinlikleri, çevre ve iklim, sağlık, cinsiyet eşitliği, gençlik politikaları, çocuk ve yaşlı bakım, engelli bireylerle çalışma gibi ilgi duydukları bir alanda gönüllülük faaliyetinde bulunabiliyorlar.

Anadolu Üniversitesi, bu alanda edindiği tecrübe ve ürettiği projelerle Mayıs 2016'dan bu yana 60'a yakın Açıköğretim öğrencisini İspanya, Portekiz, Macaristan, Estonya, Almanya, Fransa gibi Avrupa'nın en gözde ülkelerine gönderdi. Bunun yanı sıra Avrupa'da kurduğu geniş ortaklık ağı ve ürettiği projeler sayesinde Açıköğretim öğrencilerini önümüzdeki dönemlerde de Avrupa'ya göndermeyi amaçlayan Anadolu Üniversitesi her ay düzenli olarak Açıköğretim öğrencilerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Bu toplantıların sonuncusu 7 Kasım tarihinde Açıköğretim Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Toplantılarda öğrencilere başvuru koşulları, mali ve lojistik destekler ile ilgili bilgiler veriliyor. Eskişehir'deki toplantılara katılamayan öğrenciler için de internetten verilen seminerler ile AGH hakkında bilgiler paylaşılıyor.

Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı, 18-30 yaş arası gençlerin 12 aya kadar Avrupa'da kar amacı gütmeyen bir kuruluşta gönüllülük esasına dayalı çalışmalarını sağlayan bir gençlik hareketliliği programı olarak öne çıkarken detaylı bilgilere http://uib.anadolu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.