Açıköğretim öğrencileri bu adreste buluşuyor

Haftanın belirli saatlerinde gerçekleşen yayınlarda, Açıköğretim Sistemi lisans ve önlisans programlarının koordinatörleri, öğrenciler ve öğrenci adayları ile buluşuyor. Program koordinatörleri, Facebook üzerinden açılan canlı yayın ile öğrenci ve öğrenci adaylarından gelen soruları yanıtlıyor. Açıköğretim Sistemindeki programlarla alakalı da bilgiler veren koordinatörler, bunların yanı sıra ‘Bu ders ne işime yarayacak?’, ‘Bundan sonra ne yapabilirim?’, ‘Günlük hayatta nasıl uygularım’ gibi sorulara da canlı yayın esnasında cevap buluyor.

“Öğrencilerimizle sosyal medya üzerinde tek tek ilgileniyoruz”

Konuyla ilgili bilgi veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının devam ettiğini hatırlattı. İkinci üniversitenin öğrencilere büyük katkısı olduğundan bahseden Prof. Dr. Güney, 58 program koordinatörünün sosyal medya üzerinden binlerce öğrenciye ulaştıklarını aktardı. Prof. Dr. Yücel Güney, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin ‘İkinci Üniversite’ kayıtları devam ediyor. İçerisinde birçok hem önlisans, hem de lisans programının olduğu programlarımız var. Bu özellikle ikinci üniversite çok önemli bir imkan sunuyor tüm öğrencilere veya okumak isteyenlere. Bu gerçekten çok önemli bir katkı sağlıyor. Çünkü bizlerin zamanları çok kısıtlı. Okuyabileceğimiz zaman anlamına bakıldığında örgünde belirli bir vakte ve belirli bir kaynağa sahibiz. Ama ikinci üniversite ile öğrenciler farklı dallarda farklı bilgilere sahip olma imkanına sahip olabiliyorlar. Şu anda 200 bin kişiyi aşan bir ‘AÖF Anadolum’ Facebook sayfamız var. Bizim yönetimimizde olan bir Facebook adresi. Öğrencilerimizle gerçekten tek tek ilgilendiğimiz bir sistem içerisinde sosyal medyada onlarla buluşuyoruz. Buluşmanın yönteminde içerisinde öğrencilerle bilgi paylaşımının yanında 58 programın koordinatörleri tarafından programlarla ilgili bilgilendirmelerin olduğu ve tüm dünyada ve Türkiye’de herkesin katılabildiği bir adreste cevaplarını buluyorlar. Orada buluşarak bilgilerini alıyorlar ve bilgi paylaşımları yapılıyor. Herkesi bu adrese davet ediyorum. Orada bilgilenmek anlamında, Açıköğretim Sistemi ile ilgili bilgi almak anlamında, programları tanımak anlamında, öğrenmeye ve bilgilenmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.