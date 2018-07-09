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09 Temmuz 2018 12:35

Açıköğretim öğrencisi evinde ziyaret edilip ödülü takdim edildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin öğrenci topluluklarından olan Çevrimiçi Kitap Topluluğu tarafından düzenlenen “Engelsiz Açıköğretim” konulu kompozisyon yarışmasında ikinci olan Alperen Çalışkan’ın ödülü evinde ziyaret edilerek takdim edildi.

Açıköğretim öğrencisi evinde ziyaret edilip ödülü takdim edildi

09 Temmuz 2018 12:35


Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı son sınıf öğrencisi olan Alperen Çalışkan’ı Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat ve Ankara Anıttepe AÖF Büro Yöneticisi Ömer Özçelik ziyaret etti. 200 başvurunun olduğu yarışmada “Bir Çift Kanat” isimli kompozisyonuyla ikinci olan Alperen Çalışkan ziyaretten ötürü çok memnun olduğunu dile getirdi.


Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Sisteminde eğitim alan 23 bin engelli öğrenciye verdikleri hizmetlere değindi. ‘Bu kadar öğrenciniz varken onlara yönelik olarak daha iş yapmak mecburiyetindesiniz’ diyen Güney, “Bu 23 bin engelli öğrencimizin içerisinde fiziki engeli olan, görme engeli olan, işitme engeli olan farklı topluluklarımız var. Yani 23 bin kişilik bir topluluk birçok kurumdaki, fakültedeki öğrenci sayısı kadar bir etkinlik, kişi sayısı. Öğrencilerimi hiçbir şekilde engellerini hissetmiyorlar. Bunun dışında Açıköğretim hizmeti alan, özellikle yüzde 40 engeli olan öğrencilerimize vermiş olduğumuz ‘Engelinden Dolayı Ücretsiz Eğitim Alma’ imkânlarımız bizim için önemli bir şey. Bu kadar engelli öğrenciniz varsa onlara yönelik olarak da daha çok iş yapmak mecburiyetindesiniz. Onun dışında biz baktığımızda yaptığımız bu işlerin karşılığında öğrencilerimizden aldığımız çok daha değerli geri dönüşler oluyor. Vermiş olduğumuz hizmetin karşılığını çok güzel aldığımızı gösteren bu veriler aslında bizi çok mutlu ediyor. Bizi çok gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.




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