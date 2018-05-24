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24 Mayıs 2018 13:22

Açıköğretim sınavlarında son viraj

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açıköğretim sınavlarında son viraj

24 Mayıs 2018 13:22


Yaklaşık 1 milyon öğrenciyi ilgilendiren ve hafta sonu boyunca sürecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının giriş yerleri iki gün önce açıklandı. AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi sorgulamaya başladı. Sınav giriş yerleri AÖF resmi sitesi üzerinden sorgulanabilirken sistem üzerinden sınav giriş belgelerini temin edebiliyor. Adayların sınava girebilmesi için ‘Fotoğraflı giriş belgesi’ ile ‘ Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi’ yeterli oluyor. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmıyor.


Açıköğretim Sisteminin yeni uygulaması devam ediyor


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile öğrenciler aynı gün içerisinde iki ayrı sınava girmek için artık yolda çile çekmeyecek. Bahar Dönemi Ara Sınavlarında hayata geçirilen uygulama ile sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı sınava girecek öğrenciler ya aynı okulda ya da birbirine yakın okullarda sınava girecek.


Üç ders sınavı 21 Temmuz’da


Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınav için de giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.




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