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05 Temmuz 2017 10:45

Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları büyük ilgi görüyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde, öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetleri dışında sosyal paylaşımlar geliştirmesi amacıyla 2016-2017 Güz Dönemi’nde etkinliklere başlayan Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları büyük ilgi görüyor.

Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları büyük ilgi görüyor

05 Temmuz 2017 10:45


Kitap, fotoğraf, tarih ve sinema olmak üzere dört farklı konuda kurulan topluluklara toplam 29 bin 790 öğrenci üye oldu. Çevrimiçi ortamlarda faaliyetlerle ilgili kayıtlar sunan topluluklar için izlenme sayısı ise yaklaşık 30 bini buldu. Geçtiğimiz öğretim yılı içinde, topluluk etkinlikleri içinde dört farklı şehirde kent buluşmaları yapıldı. Kitap Topluğu, İstanbul ve Ankara’da; Sinema Topluluğu ise İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Konya’da öğrencilerle buluştu. Kent buluşmaları dışında topluluklar, farklı etkinlikler düzenleyerek öğrencileri ile etkileşim kurdu. Kitap Topluluğu tarafından yaşam boyu öğrenim konulu Kısa Öykü Yarışması düzenlendi. Tarih Topluluğu, e-seminer etkinliğine katılan öğrencilere kitap ve taşınabilir bellek hediye etti. Fotoğraf Topluluğu ise Sizden Gelenler etkinliği ile öğrencileri ulaştı.


Gelecek dönemde de çevrimiçi öğrenci topluluklarının faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdürmesi bekleniyor. Planlananlar arasında ilk sırada Müzik Topluluğu’nun etkinleştirilmesi yer alıyor. Kent buluşmalarının yanı sıra şiir yarışması, fotoğraf yarışması, sinema atölyesi çalışmalarının yapılması ve toplulukları etkin kullanan üyelerin belirlenip bu üyelerle geziye gidilmesi planlanıyor.




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