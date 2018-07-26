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26 Temmuz 2018 10:03

Açıköğretim Sistemi farklı dillerde eğitime devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi yabancı dilde eğitim veren programlarıyla başarısını giderek arttırıyor.

Açıköğretim Sistemi farklı dillerde eğitime devam ediyor

26 Temmuz 2018 10:03


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi; İlahiyat/Arapça Önlisans Programı, Uluslararası İlişkiler/İngilizce Lisans Programı ve İşletme/İngilizce Lisans Programı ile farklı dillerde eğitim almak isteyen öğrencilere hitap ediyor. Uluslararası İlişkiler/İngilizce Lisans Programı ve İşletme/İngilizce lisans programlarındaki derslerin editörlükleri Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yapılıyor. Ayrıca dünyanın önde gelen üniversitelerinde görev yapan bilim insanları da Açıköğretim Sistemi içerisinde editör ve yazar olarak yer alıyor.



İlgi her geçen yıl artıyor


Yabancı dilde eğitim vermekte olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler ön koşul olarak üniversite senatosunun almış olduğu ön koşul şartlarını sağlamış olmaları gerekiyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puana sahip olması gerekiyor. Yurt dışında da iş ve eğitim olanağı bulmaya olanak sağlayan yabancı dilde eğitim veren programlara bu sene daha fazla öğrencinin kayıt olması bekleniyor. Hala bir üniversitede okuyan ya da mezun olanların faydalanabildiği ikinci üniversite fırsatının yabancı dilde eğitim veren bu programlar için de geçerli olan programların başvuru şartları ve kayıt ile ilgili detaylı bilgi için http://www.anadolu.edu.tr adresinin ziyaret edilebileceği bildirildi.




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