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06 Ağustos 2018 12:05

Açıköğretim Sistemi ‘Geleneksel Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ Fotoğrafları Bekliyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde ikincisi “Gençlik ve Kültürel Miras” adıyla düzenlenecek olan uluslararası fotoğraf yarışması Açıköğretim sisteminde kayıtlı öğrencilerin katılımı 6 Ağustos tarihi itibariyle başladı.

Açıköğretim Sistemi ‘Geleneksel Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ Fotoğrafları Bekliyor

06 Ağustos 2018 12:05


Açıköğretim Sisteminden yapılan açıklamaya göre, önceki sene düzenlenen yarışmaya sadece Türkiye dışındaki Açıköğretim Sistemi öğrencileri katılabiliyorken bu sene yarışmaya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Avrupa, Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC, Kosova, Kuzey Amerika, Makedonya ve Suudi Arabistan programlarına kayıtlı öğrencilerin katılabileceği belirtildi. Yarışmanın konusu olarak yemek, eğlence, düğün, inançsal ve kültürel törenler, bayramlar, geleneksel oyunlar, sosyal yaşamdan kesitler gibi kültürel değerlerin yanı sıra tarihi mekanlar, camiler, köprüler, türbeler, evler, ortak sosyal yaşam alanları gibi ortak kültürel değerlerimizi yansıtan başlıklar belirlendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun da desteğiyle düzenlenen yarışmaya Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrenciler http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 6 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yarışmaya katılabileceği ifade edildi.




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