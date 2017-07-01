Batı Avrupa Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ’’İkinci Üniversite’’ tanıtım toplantısına, T.C. Köln Başkonsolosu H. Emre Engin, Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer ile öğretmenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Açıköğretim, İkinci Üniversite ile çok önemli bir hizmet sunuyor"

Köln Başkonsolosu H. Emre Engin, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sayesinde yurt dışında yaşan ve Türkçe bilenlere sunulan hizmetler oldukça önemli. Bu sistem hem Türkçe’nin yaygınlaşmasına destek olmakta, hem de çeşitli nedenlerle öğretim ortamı dışında kalanları yeniden öğretim ile buluşturmakta. Şunu da ifade etmek isterim ki, bir yanda ikinci üniversite imkanları ve bu imkanlardan yararlanmak isteyenler varken, diğer yanda Türkçe yetersizliği içinde bulunan bir kesimin varlığı da bir gerçek. Eğer ileride bu coğrafyada Türk toplumundan söz etmek istiyorsak, Türkçe ve Türk kültürü derslerinin etkin ve yaygın hale getirilmesi için herkesin gayret göstermesi gerekmektedir. Yeni nesillere en rahat ulaşabildiğimiz elektronik iletişim ortamlarını “Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi” için zenginleştirmeliyiz. Eğitim, öğretimle ilgili her konuda bir araya gelerek değerlendirme yapmalı, hedeflerimizi ve yöntemlerimizi belirlemeliyiz" şeklinde konuştu.

Kayıt tarihi 25 Ağustos-17 Eylül 2017

Toplantıda söz alan Anadolu Üniversitesi Temsilcisi Dr. Ahmet Atilla Doğan da, Anadolu Üniversitesinin Batı Avrupa’daki eğitim-öğretim faaliyetlerini ayrıntılı olarak sunarken, İkinci Üniversite ve ‘’Ben Ders Çalışıyorum’’ konulu iki değişik tanıtım filmini de katılımcılara izletti. Dr. Doğan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Batı Avrupa Programlarında 11 lisans ve 10 önlisans olmak üzere toplam 21 program bulunduğunu, bunların tamamına ikinci üniversite kapsamında kayıt yapılabileceğini belirtti. Ayrıca adayların www.anadolu-uni.de adresinden ön başvuru işlemini gerçekleştirebileceklerini kaydeden Doğan, ön başvuru yapan veya yapmayan tüm adaylar için kesin kayıt tarihinin 25 Ağustos-17 Eylül 2017 olduğunu, bu tarihler arasında mutlaka kesin kayıt yaptırılması gerektiğini ifade etti.

“Tanıtımlar devam edecek”

Dr. Doğan, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa Programları 7 ülke, 12 merkezde sınav hizmeti sunan, yine Avrupa’daki 20’yi aşan ülkede öğrencisi olan büyük bir organizasyondur" diyerek, "Bildiğiniz gibi önümüzdeki haftalarda Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Almanya’da tatil dönemi başlamaktadır. Ağustos’un ikinci yarısından sonra tanıtım toplantılarımız yeniden başlayacak ve artarak devam edecek" ifadelerini kaydetti.

Köln’deki İkinci Üniversite tanıtım toplantısı, katılımcılar ile birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.