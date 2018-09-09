Türk yükseköğretim sisteminde birçok ilklere ve yeniliklere imza atan ve milyonlarca mezun-öğrencisi ile dünyanın mega üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, güçlü teknik altyapısı, üretken insan kaynağı, farklı bakış açısı, kullanıcı odaklı anlayışı ve kendini sürekli yenileyerek uyguladığı uzaktan öğretim sistemi ile de öne çıkıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Anadolum eKampüs ile hayallerinin peşinde giden tüm öğrencilere gündelik hayatın koşuşturmacası içerisinde işte, evde, toplu taşımada ve diğer pek çok alanda öğrenme fırsatı sunuyor. Anadolum eKampüs içerisinde bulundurduğu ünite özetlerinin 15 dakikalık videoları, kısa sesli özetler, bölümün diğer öğrencileriyle iletişim halinde olunabilecek eKantin ve Sorularla Öğrenelim uygulaması ile zamanı değerli kılıyor.

Anadolum eKampüs 16 farklı malzeme türüyle katkıda bulunuyor

Açıköğretim Sistemi’nden yapılan açıklamada, "Anadolum eKampüs ile dilediği zaman öğrenme fırsatı sunmasının yanı sıra eş zamanlı olarak öğrenme ortamı kolaylığı da sağlıyor. Öğrenci, cep telefonu, tablet ya da bilgisayarı ile bireysel çalışma alanına ulaşabiliyor. Öğrenen Analitiklerinin Takibi, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), Canlı Ders Platformu, Mobil uygulama bileşenlerinden oluşan Anadolum eKampüs Sistemi, 2 bin 500’ün üzerinde öğretim üyesinin katkılarıyla hazırlanıyor. Anadolum eKampüs, görsel, sesli, Pdf ve etkileşimli olmak üzere toplam 16 farklı malzeme türüyle öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunuyor. Bunun yanında Pdf, Epub ve HTML 5 olarak yayınlanan ders kitapları, engelleri ortadan kaldırmak için hazırlanan, öğrencinin seyahat ederken dahi dinleyebileceği sesli malzemeler, etkileşimli eKitap gibi öğrenmeyi daha eğlenceli kılan interaktif malzemeler, öğrencinin eş zamanlı oturumlara katılarak öğretim elemanından dersi dinlediği canlı dersler, öğrencinin kendini değerlendirmesini sağlayan çevrimiçi ve çevrim dışı testler de sistemde yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Anadolum eKampüs deneyimini yaşamak isteyenler için oluşturulan test hesabına erişimin kullanıcı adı ve şifre olarak ’anadolum’ bilgileriyle çalışma platformunda inceleme yapabilecekleri kaydedildi.