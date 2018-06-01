Açıköğretim Sisteminden ‘Geleneksel Uluslararası Fotoğraf Yarışması’

Eskişehir (iha)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde ikincisi “Gençlik ve Kültürel Miras” adıyla düzenlenecek olan uluslararası fotoğraf yarışması duyuruldu.

Yarışmayı düzenleyen Doç.Dr.H.Turgay Ünalan yarışmaya sadece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Avrupa, Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC, Kosova, Kuzey Amerika, Makedonya ve Suudi Arabistan programlarına kayıtlı öğrencilerin katılabileceğini belirtti. Yarışmanın konusu olarak yemek, eğlence, düğün, inançsal ve kültürel törenler, bayramlar, geleneksel oyunlar, sosyal yaşamdan kesitler gibi kültürel değerlerin yanı sıra tarihi mekanlar, camiler, köprüler, türbeler, evler, ortak sosyal yaşam alanları vb. gibi ortak kültürel değerlerimizi yansıtan başlıklar belirlendi.

“Tüm Açıköğretim Sistemi öğrencilerimizi kapsayacak şekilde tekrarlıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Yücel Güney, “İlkini geçen sene düzenlemiş olduğumuz fotoğraf yarışmasını yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm Açıköğretim Sistemi öğrencilerimizi kapsayacak şekilde tekrarlıyoruz. Dolayısıyla bu sene çok daha fazla katılım bekliyoruz. Bu sene yarışmamıza Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun da desteği söz konusu. Sosyal ve kültürel etkinliklerimiz sayesinde öğrencilerimizle etkileşim kurmaya devam ediyoruz” dedi.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak fotoğraflarını yükleyebileceği ifade edildi. Yarışmaya katılımların 6 Ağustos günü başlayacağı ve fotoğraf gönderim için son tarihin 3 Eylül olduğu uyarısında bulunuldu.