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19 Temmuz 2018 11:13

Açıköğretim’den özel eğitim e-danışmanlık hizmeti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi her yaştan, her kesimden, her meslek grubundan insana yükseköğretim imkânı sunma misyonundan hareketle yeni bir projeye imza attı.

Açıköğretim’den özel eğitim e-danışmanlık hizmeti

19 Temmuz 2018 11:13


Proje kapsamında 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik e-danışmanlık hizmeti sunuldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden alanında uzman öğretim elemanlarının da yer aldığı projede gelişimsel ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin akademik başarılarının özel eğitim e-danışmanlık yoluyla desteklenmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda proje kapsamında; gelişimsel ve zihinsel yetersizlik tanısı konulan, engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan 30 Açıköğretim öğrencisine danışmanlık hizmeti verildi.


“Uzmanlar canlı derslerde öğrenciler ile bir araya geldi”


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney “e-Kampüs üzerinden gerçekleştirilen derslerde canlı ders uygulaması, sunular ve eğitim videolarından yararlanıldı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim alan uzmanları e-Kampüs ortamında, canlı dersler ile öğrencilerle bir araya geldi. Bu kapsamda ders çalışma stratejileri, ders çalışma tekniklerini anlatmak amacı ile destek isteyen öğrencilerimize e-Kampüs ortamında 12 hafta boyunca haftada 6 saat süreyle ders anlatımı yapıldı. Dönem sonunda bu eğitimi alan öğrencilerimizin akademik başarılarında artış olduğunu gördük” şeklinde konuştu.




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