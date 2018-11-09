Açıköğretim'in başarılı öğrencileri bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin Eskişehir'deki başarılı öğrencileri, düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Açıköğretim Fakültesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen buluşmaya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Fırat, Doç. Dr. Murat Akyıldız ve Merkez Büro Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş'ün yanı sıra Eskişehir'de bulunan 30 yaş altı ve üstü başarılı öğrenciler katıldı. Anadolu Üniversitesinin 60'ıncı yılının kutlandığının vurgulandığının toplantıda başarılı öğrencilere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin işleyişi hakkında bilgiler verildi. Yeni dönem öncesinde geçilen Anadolum e-Kampüs sistemi aracılığıyla dijital kitap hizmeti hakkında bilgilerin de verildiği toplantıda, tüm içeriklerin yenilenerek yeni sisteme yüklendiği belirtildi. Eskiden ciddi bir kağıt israfının yaşandığının vurgulandığı buluşmada basılan kitapların 6 milyonu bulduğu, alınan kitapların da sadece 1 milyon olduğu ve dijital sayesinde ciddi bir kağıt tasarrufu sağlandığı ifade edildi.

“Dijitalde bilgiler anında güncellenebilecek”

Öğrencilere bilgiler veren AÖF Dekan Yardımcısı Mehmet Fırat, “Dijital dönüşümün hem bizim hem de öğrencilerimiz için etkisi çok önemli. Yeni sisteme geçmeden hemen önce bütün akademik içeriklerimizi revize ettik. Yıllar sonra güncelleyebileceğimiz basılı kitaplar, dijital sayesinde elimizin altında ve bilgi güncellendikçe güncellenebilecek. Bundan sonra sürdürülebilir, yenilenebilir bir içerik türüyle karşınızda olacağız. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, her konu ve üniteyle ilgili 16 farklı materyale kadar çeşitlilik sağlıyor. Diğer ülkelerdeki sistemleri incelediğimizde temelde öğretim videoları üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Ama bizde çözümlü sorulardan eğitim videolarına kadar pek çok farklı materyal görüyoruz. 3 ay gibi kısa bir sürede dijital dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

“Açıköğretim Sistemi dünyada 4'üncü sırada”

Dijital kitap uygulaması ile Açıköğretim giderlerinin de düştüğünü aktaran Doç. Dr. Murat Akyıldız ise, “Dünyada açıktan okuyan öğrenciler ne kadara okuyorlar diye bir çalışma yapıldı. Kendi ülke paraları üzerinden dönüştürülerek bir araştırma yapıldı. Dünyanın en ucuz açıköğretim sistemini veren dördüncü ülkesiyiz. Birincisi Norveç, 20 Euro. Asgari ücrete oranlandığında bunun yüzde 2-3'üne denk geliyor. Hatta kayıt olunduğunda farklı hizmetler de alıyorlar. İkincisi Almanya, 100 Euro civarında. Bir aylık asgari ücretin yüzde 11'ine denk geliyor. Üçüncüsü Fransa, yine Almanya ile birlikte. Türkiye'de bu ülkelerin ardından dördüncü sırada yer alıyor. Asgari ücretin yüzde 14'üne denk geliyor. Biz bu noktada daha da aşağıya çekebilmek adına uğraşıyoruz. Bizde gerçekten iyi bir içerik var. Pek çok Açıköğretim kitabı örgünde de okutuluyor” dedi.

Soru-cevap bölümünün ardından çeşitli bölümlerden 30 başarılı öğrenci çalışma yöntemlerini anlattı.