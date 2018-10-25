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Açıköğretimin Batı Avrupa'daki öğrencilerinin diploma heyecanı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa Programlarının 32’nci mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa Programlarının 32'nci mezuniyet töreni gerçekleştirildi.


Açıköğretim Fakültesinin 1986 yılından bu yana yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ve uzaktan Türkçe yükseköğrenim yapmak isteyenlere yönelik oluşturduğu Batı Avrupa Programlarının 32'nci yılı mezunları diplomalarını teslim aldı. AÖF Köln Bürosu'nda gerçekleşen etkinliğe 60 öğrencinin yanı sıra 150 öğrenci yakını katıldı. Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Lüksemburg ve İngiltere'den Açıköğretim öğrencilerinin katıldığı törende, 2017-2018 Öğretim yılı bahar ve üç ders sınavı mezunları diplomalarını teslim aldı. Diplomaların teslim alınmasının ardından temsili olarak keplerini havaya atan öğrencilerin coşkulu ve mutlulukları çekilen hatıra fotoğraflarına da yansıdı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı “Bu yıl Batı Avrupa Programları 32. yılını doldurdu. 32 yıldır Batı Avrupa'daki Türk vatandaşlarına ve Türkçe yükseköğrenim almak isteyenlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Tüm mezunlarımızı tebrik ediyor ve başarılarının daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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