ADD: "Irak’taki halk oylamasına hayır"

“Irak’ta yapılacak halk oylaması ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tehdit etmektedir” diyen Kerman, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ülkemiz dünyanın en güzel coğrafyasında ve stratejik noktasında yer almaktadır. Bu bölge her zaman için emperyal devletlerin göz diktiği ve alçakça oyunlar oynadığı bir alan olmuştur. Kendilerini emperyalizme bağlayan Kürt yönetimi de ABD ve diğer emperyal devletlerin kışkırtması ile 25 Eylül 2017’de Irak’ın kuzeyinde ’Bağımsız Kürdistan’ için halk oylaması yapacağını ilan etmiştir.”

Herkesi bu oylamaya ‘Hayır’ demeye davet eden Kerman, “Mevcut siyasi idare geç olmakla birlikte Kuzey Irak’ta bir halk oylamasına karşı olduğunu vurgulamıştır. Bu yeterli değildir. Irak’ın kuzeyine yönelik ekonomik, siyasi ve ticari önlemler alınmalıdır. Tüm siyasi partileri, sivil örgütleri, sendika ve meslek odalarını kısaca tüm yurtseverleri Irak’ın kuzeyinde kukla bir Kürt devleti kurulmasına yol açacak olan oylamaya ‘hayır’ demeye çağırıyoruz” diye konuştu.