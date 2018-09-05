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05 Eylül 2018 14:49

Aerobik ve step derslerine yoğun ilgi

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından kadınların sağlıklı yaşaması ve keyifle spor yapması için açılan pilates, zumba ve step aerobik atölyelerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Aerobik ve step derslerine yoğun ilgi

05 Eylül 2018 14:49


Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü kadınların sağlıklı yaşaması ve keyifle spor yapması için açılan pilates, zumba ve step aerobik atölyeleri açacağını duyurdu. 3 Eylül Pazartesi günü başlayan ön kayıtlara Eskişehirli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. İki günde pilates, zumba ve step aerobik atölyelerine kayıt yaptıranların sayısı 360 kişiye ulaştı. Atölyeler için asıl kayıtlar ön kayıt sırasına göre yapılırken, asıl kayıt listeleri de dolmuş durumda. Talep fazla olduğu için pilates atölyesine ikinci bir grup açılırken, yetkililer ön kayıtların 7 Eylül Cuma günü sona ereceğini belirtti. Yetkililer, asıl kayıtların ön kayıt başvuru sırasına göre yapılacağının altını çizdi.




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