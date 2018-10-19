AFAD Odunpazarı personeline eğitim verdi

Türkiyeyi etkileyebilecek olan KBRN gibi tehlikelere karşı, halkın sağlığının ve çevrenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması adına gerçekleştirilen eğitim, Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlendi. Yoğun katılımın sağlandığı eğitimde, uzmanlar tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ve kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı. KBRN alanında kullanılan maddelerin kasten veya kazayla kullanılmaları durumunda ortaya çıkabilecek belirtiler ve alınması gereken tedbirler üzerinde durulan eğitimde, ayrıca kamu kurum ve kuruluşların şüpheli postalar hakkında farkındalıklarının artırılması amacıyla şüpheli postalarda dikkat çeken özellikler tanıtıldı.