Afetlere karşı engeller birlikte aşılacak

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" Projesi meyvelerini vermeye başladı. Eskişehir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen projenin çıktıları içerisinde yer alan eğitim videoları, dijital kitap ve çeşitli eğitim materyallerinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Söz konusu eğitim materyallerini içeren uzaktan eğitim modülü https://disaster.anadolu.edu.tr/ adresinde her zaman engellilerin erişimine açık olacak. Afete hazırlıklı toplum bilincini Türkiye’nin tamamında yaygınlaştırmayı ve toplumun bütün kesimlerine eşit mesafede hizmet götürmeyi amaçlayan projede, dezavantajlı grupların afet ve acil durum risklerine karşı her an hazırlıklı olmaları yönünde temel becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Deprem, yangın, sel gibi afetlerde tüm vatandaşları kapsayan gereken uygulamalar, eğitim videolarında detaylı olarak anlatıldı. Anlatım sırasında aynı zamanda canlandırmaların da yapıldığı videolarda, doğuştan cam kemik rahatsızlığı bulunan Burak Sakçı oynadı.