Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; yerelde Anadolu Üniversitesi ve Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi, uluslararasında ise Polonya’dan Sosyal Bilimler Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti’nden engellilik alanında faaliyet gösteren Handy Club Ostrava ve Bulgaristan’dan Bulgar Gelişim Ajansı ortaklığında yaklaşık 2 yıldır proje yürütülüyor. Proje ile geliştirilen görme, işitme ve fiziksel engelli vatandaşlara yönelik 75 adet video ve görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesi ile oluşturulan fiziksel çıktılar engelli vatandaşların ve AFAD eğitim uzmanlarının kullanımına sunuldu. Proje Türkçe, İngilizce, Lehçe, Çekçe ve Bulgarca dillerinde Avrupa ülkelerinin erişimine uygun hale getirildi. Eğitim semineri açılışında konuşma yapan Eskişehir Vali Vekili Bekir Şahin Tütüncü, projenin içerisinde olduğunu ve valiliğin tarafından desteklendiğini belirtti.

75 adet video hazırlandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Bayar ise yaptığı konuşmada; Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2011 yılı verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 15’i yani 785 milyon kişinin, TÜİK 2011 yılı Nüfus ve Konut Araştırması’na göre ise Türkiye nüfusunun ortalama yüzde 6,6’sı yani 4 milyon 882 bin kişinin en az bir engeli olduğunu ifade etti. Afete hazır bir toplum için engelli vatandaşların mutlaka bilinçlendirilmesi gerektiğini, proje için 75 adet video hazırlandığını, engelli vatandaşlar adına karar vermemek amacıyla eğitim videoların da bizzat engelli vatandaşların oynatıldığını aktaran Bayar, proje ile görme, işitme ve bedensel engelli bireylerin https:// afad.anadolu.edu.tr veya https:// disaster.anadolu.edu.tr adreslerine girerek deprem, yangın ve sel afetlerinin öncesi, sırası ve sonrasında yapması gerekenler konusunda engel durumu özelinde hazırlanan portaldan bilgi alınabileceğinden söz etti.

80 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yaygınlaştırma seminerine katılan personele, illerinde engelli vatandaşlardan gelen eğitim taleplerine bu proje çıktılarıyla sadece web adreslerine girmelerinin yeterli olacağı ve acil durumlara karşı bilinçlendirilebileceği ifade edildi.